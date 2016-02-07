به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «وارونگی» به کارگردانی بهنام بهزادی ظهر امروز یکشنبه ۱۸ بهمن‌ماه با حضور عوامل این فیلم سینمایی از جمله علی مصفا، سحر دولتشاهی و علیرضا آقاخانی بازیگران، میثم مولایی تدوینگر، فرانک آرتا و شاهین امین منتقدان سینما در محل برج میلاد برگزار شد.

بهنام بهزادی در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه فیلم برای او اتفاقی یکباره نیست که شکل بگیرد، گفت: همه چیز در فیلمنامه به فکر کردن‌های مداوم و پردازش های مختلف در فیلمنامه بستگی دارد. قضیه آلودگی هوا نیز در این فیلم همینگونه بود و توانست رفته رفته جای خود را بگیرد. یک طرح فیلمنامه از سال ها پیش در دست داشتم که درباره دختری بود که کار مستقلی داشت. این طرح را طی سال ها بال و پر دادم و یک چیزهایی به آن اضافه کردم که آلودگی هوا اولین مسأله‌ای بود که به آن اضافه شده بود و به حرکت قصه کمک کرد.

علیرضا آقاخانی بازیگر این فیلم سینمایی در ادامه نشست با اشاره به کم بازی کردن خود در سینما اظهار کرد: پیشنهاد بازی به من می شود اما از تکرار فرار می کنم و همین مسأله باعث کم کاری من در سینما می شود. این دومین بار است که با بهنام بهزادی همکاری می کنم و با او بودن برای من به عنوان حضور در کلاس درس است. متاسفانه زمانی که بازی یک بازیگر در یک فیلم می درخشد دیگران سعی می کنند تا آن بازی یا کاراکتر را در فیلم های دیگر نیز تکرار کنند و من از چنین مواردی همیشه فرار می‌‌کنم.

سحر دولتشاهی بیان کرد: برای اولین بار «وارونگی» را دیشب در سینما دیدم. از زمانی که فیلمنامه را خواندم با آن درگیر بودم و فکر می کنم که سخت ترین نقش خود را در این فیلم بازی کردم. در این دوره از جشنواره در ۳ فیلم «نیمرخ ها» به کارگردانی زنده یاد ایرج کریمی، «بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی و «وارونگی» بازی کردم که هر کدام از این نقش ها نسبت به یکدیگر بسیار متفاوت است. درباره «وارونگی» خیلی زود است که حرف بزنم اما این را می دانم که بازی برای بهزادی به معنی خلع سلاح شدن بازیگر است.

بهنام بهزادی در ادامه با اشاره به تمرین هایی که از بازیگران خود می گیرد، گفت: تمرین های من از دورخوانی شروع می شود و به مسائل دیگری ادامه پیدا می کند که من اسم آن را مشق می گذارم. گاهی به بازیگر خود می گویم یک کتاب بخواند و یا در هنگام فیلمنامه خواندن از خود فیلم بگیرد. در واقع سعی می کنم که بازیگران به نقش خود نزدیک شوند. همیشه تلاش کرده ام تا چیزهای اضافی را از بازیگر بگیرم چراکه گاهی برخی از مسائل وجود دارند که بازیگر را از نقش دور می کنند.

وی ادامه داد: من در فیلم سینمایی «قاعده تصادف» با بازیگر و نابازیگر همکاری داشتم اما در «وارونگی» بازیگران نقش مهمی را داشتند. این فیلم بازیگران زیادی دارد اما سحر دولتشاهی، علیرضا آقاخانی و ستاره پسیانی ترس های من را از بازیگر ریختند.

علی مصفا دیگر بازیگر این فیلم سینمایی ادامه داد: ما همه درگیر «وارونگی» هستیم چیزی که در این فیلم برای من بیش از هر چیز جذاب بود، شکل تمام شدن این فیلم بود. در واقع فیلم زمانی تمام می شود که همه در یک وضعیت به ناچار گرفتار شده اند و لبخند می زنند.

میثم مولایی تدوینگر این فیلم در ادامه گفت: از بین ۱۲ فیلمی که تا امروز کار کردم «وارونگی» از همه سخت تر بود. فیلم های دیگر معمولا در قصه هایی که تعریف می کنند، تاکیدهای خاصی دارند اما روی فیلم ساده ای که هیچ تاکید خاصی روی هیچ چیز ندارد، تدوین کار سختی است. به گونه ای که ممکن بود تدوین فیلم را نابود کند. من برای تدوین «وارونگی» ۳ ماه وقت گذاشتم تا در نهایت به این نتیجه رسیدم که تدوین این فیلم از تدوین یک فیلم اکشن سخت تر بود.

بهنام بهزادی کارگردان «وارونگی» اضافه کرد: سادگی این فیلم برای من حسرت همیشگی بود. همیشه مشتاق این بودم که بدانم اساتید سینما چگونه به مرزی از سادگی می رسند که علاوه بر تاثیرگذاری، هیچ نمایشی ندارند. گویی فیلم لحظاتی مخاطب را از زندگی روزمره خود جدا می کند تا جنبه دیگری از زندگی را نشان‌اش دهد. فکر می کنم در هر هنری رسیدن به یک زبان ساده دشوارترین کار باشد. «وارونگی» سخت ترین فیلم من بود چراکه استفاده از عناصر آشنا که باعث هیجان در فیلم می شود، وجود نداشت و باید همه چیز را به صورت مینیمال به تصویر بکشیم. زمانی که قرار است همه چیز دیده نشود، کار کردن برای همه عوامل سخت می شود.

سحر دولتشاهی در ادامه بیان کرد: برای بازی در این نقش از بهنام بهزادی بسیار کمک گرفتم. ما می خواستیم وارونگی موجود در فیلم به تدریج به وجود آید.

علی مصفا در پاسخ به این پرسش که برای اولین بار در نقش یک آدم عصبانی بازی کرده است، توضیح داد: تا به حال کسی از من نخواسته بود که عصبانی شوم، این بار از من خواستند و من عصبانی شدم.

دولتشاهی با اشاره به علی مصفا ادامه داد: فکر می کنم عصبانی نشدن علی مصفا یک شایعه است.

مصفا نیز تاکید کرد: احتمالا نقش بعدی که به من می دهند، نقش یک دراکولا باشد.

دولتشاهی بیان کرد: بازی با علی مصفا برای من لذت بخش بود چراکه او درست در جای خود قرار می گرفت و من می دانستم که در برابر هر کنش او اگر واکنش مناسبی نشان دهم بازی خوبی انجام داده ام.

علیرضا آقاخانی نیز در پایان تاکید کرد: بازی نکردن در عین بازی کردن جزو سخت ترین کارها به شمار می رود و من این را در «وارونگی» تجربه کردم.