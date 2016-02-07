هنرهای بومی شهرستان قرچک به مردم شناسانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور در آیین افتتاح نمایشگاه هنر قرچک و افتتاحیه انجمن خوشنویسان و سینمای جوانان این شهرستان با اشاره به ظرفیت های عظیمی که در میان هنرمندان وجود دارد، اظهار داشت: هنرمندان عرصه های مختلف از ظرفیت و پتانسیل های بسیار بالایی برای گسترش اندیشه ها و باورهای انقلاب اسلامی برخوردار هستند.

فرماندار قرچک افزود: هنرمندان کشور تاکنون توانسته اند آثار قابل توجهی را با موضوع انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس خلق کنند که برای گسترش مفاهیم ارزشی موثر واقع شده است.

وی ادامه داد: هنرمندان پاسدار خاطرات انقلاب اسلامی بوده و هستند و اگر این قشر نبودند، بخشی از خاطرات انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده می شد.

وی اضافه کرد: هنرمندان شهرستان قرچک نیز از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار هستند که می تواند مورد توجه قرار بگیرد و قطعا مسئولان شهرستانی نیز از برگزاری برنامه های فرهنگی تأثیر گذار در قرچک استقبال خواهند کرد.

مرسل پور عنوان کرد: باید زمینه آشنایی هر چه بیشتر مردم با هنرهای بومی این منطقه و هنرمندان این عرصه فراهم شود که برگزاری نمایشگاه های باکیفیت و ترغیب مردم برای حضور در آن می تواند در این زمینه موثر باشد.