مخالفت «محمد القیق» با پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین امروز اعلام کرد که دادستانی رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرده است محمد القیق در تاریخ اول می سال جاری میلادی آزاد شود.

محمد القیق که در اعتراض به بازداشت خود توسط رژیم صهیونیستی از ۷۵ روز پیش تاکنون در اعتصاب بسر می برد با پیشنهاد تل آویو مخالفت کرده است. وی که به دلیل اعتصاب غذا در وضعیت جسمانی نابسامانی قرار دارد خواستار آزادی فوری و لغو بازداشت اداری خود به طور کامل شده است.

گفتنی است، «محمد القیق» روزنامه نگار فلسطینی در روز ۲۱ نوامبر سال گذشته میلادی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شد.

چندی پیش نیز «استفان دوکریگ» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نسبت به وخامت وضعیت جسمانی القیق ابراز نگرانی کرده بود. طی روزهای گذشته مردم فلسطین با برگزاری چندین تظاهرات در بیت المقدس، همبستگی خود با محمد القیق را اعلام کردند.