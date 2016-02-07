به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز از دهه مبارک فجر، ۵ طرح خدمات شهری با حضور فریدون همتی استاندار قزوین، معاونان استاندار، فرماندار آبیک در شهرستان آبیک به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل، احداث پل هویزه با دو میلیارد ریال اعتبار است که با احداث آن منطقه مهدیه در این شهرستان از بن‌بست خارج شد.

همچنین بلوار فردوس شهر آبیک با ۵۰ میلیارد ریال در ۱۵ ماه ساخته شد و به بهره‌برداری رسید.

این بلوار با ۸۵۰ متر طول زمینه دسترسی اهالی به ایستگاه‌ راه‌آهن را ممکن می‌کند.

اجرای آبیاری قطره‌ای در فضاهای سبز شهری میدان مادر و شهید رجایی این شهر با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری رسید.

همچنین طرح زیباسازی، کاشی‌کاری و معرق‌کاری پل زیرگذر اتوبان با یک میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری رسید.

استاندار قزوین همچنین کلنگ پروژه ساماندهی خیابان امام خمینی آبیک را با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار و احداث پارک بعثت با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار را به زمین زد

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همتی همچنین از ایستگاه راه‌آهن آبیک و بیمارستان شهدا و منطقه فردوس بازدید کرد.

وی در این بازدید برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ساماندهی مناطق مختلف شهری تأمین آب شرب، رسیدگی به وضعیت آب‌وهوا دستور لازم را صادر کرد.

استاندار قزوین همچنین با حضور در منزل استیجاری یک زن سرپرست خانوار از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه دستور داد نسبت به تأمین سرپناه برای خانواده اقدام شود

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با دستور استاندار مقرر شد زمین و مصالح موردنیاز از سوی شهرداری آبیک تأمین شود و ساخت ان توسط بهزیستی انجام و تا پایان دهه فجر سال آینده تحویل این خانواده شود.

این خانواده پنج نفرِ دارای دو فرزند معلول است که به دستور استاندار مشکل مسکن این خانواده حل خواهد شد.