شهرداری مشهد خدمات را در حاشیه شهر افزایش دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی صبح یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از ۱۶۵ پروژه شهرداری مشهد و سپاه امام رضا(ع) در حاشیه شهر مشهد با بیان اینکه این پروژه ها در جهت تامین امنیت و سلامت مردم مناطق حاشیه شهر انجام شده است، افزود: امیدواریم با تلاش بیشتر شاهد بهبود وضعیت حاشیه شهر مشهد از لحاظ بهداشتی و امکانات رفاهی باشیم.

امام جمعه مشهد خطاب به شهردار مشهد گفت: شهرداری مشهد با همراهی دیگر دستگاه های دولتی خدمات مردم مناطق حاشیه شهر را افزایش دهد.

وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل ستاد ساماندهی حاشیه شهر مشهد اظهار کرد: راه اندازی پروژه های زیرساختی و فرهنگی مشهد و در کنار آن گسترش فعالیت های فرهنگی در این منطقه مورد حمایت مقام معظم رهبری واقع شده است.

۲۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز ساماندهی حاشیه شهر مشهد

در ادامه این مراسم استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: حاشیه نشینی در کلانشهر مشهد با داشتن جمعیت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری بیش از جمعیت برخی از استان های کشور است که باید نسبت به آن توجه ویژه ای داشت.

علی رضا رشیدیان با اشاره به تدوین بسته ساماندهی حاشیه شهر مشهد به کمک صاحبنظران و نخبگان جامعه و ارسال آن به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: دو هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده تحقق این بسته است.

وی افزود: خوشبختانه اقدامات موثری در زمینه حل مشکلات حاشیه نشینی مشهد و بهبود شرایط این منطقه در سطح ستادی، راهبردی، اجرایی، ساختاری و اطلاع رسانی صورت گرفته است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به حاشیه شهرها و روستاها ابراز کرد: با همدلی و همراهی مردم این مشکلات به خوبی در حال حل شدن است.

رشیدیان تصریح کرد: تداوم انقلاب تنها با همراهی مردم امکان پذیر است چرا که مقام معظم رهبری و امام راحل بزرگترین افتخار خود را خدمت به مردم می دانند.