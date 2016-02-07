«نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» شعار دشمن برای ایجاد تفرقه است

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ظهر یکشنبه در نشست تحلیلی بازخوانی تاثیر جهانی انقلاب اسلامی که در مدرسه عالی برادران مشهد برگزار شد با اشاره به فتنه سال ۸۸ اظهار داشت: متاسفانه در آن زمان برخی با سر دادن شعارهایی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» به دنبال تفرقه اندازی میان مسلمانان بودند.

حجت الاسلام حسن پژمانفرافزود: بعضی از جملات مانند «مسئله سوریه، مسئله کشور نیست»» اشتباه محض است و وظیفه جامعه اسلامی است که با هشیاری تمام از هر گونه تفرقه و مسائلی که موجب فاصله اندازی بین جامعه اسلامی می شود پرهیز کنند

وی با اشاره به وضعیت جامعه در زمان پیامبر (ص) اظهار کرد: امیرالمونین (ع) می فرمایند، زمانیکه اعراب به بهانه های واهی خون یکدیگر را می ریختند پیامبر )ص) جهت هدایت مردم مبعوث شدند.

وی اضافه کرد: با این وجود پیامبر(ص) در کوتاه ترین زمان بهترین انسان ها را تربیت کردند که همچنان ویژگی های اخلاقی و رفتاری آنها در تاریخ بشریت به عنوان بهترین الگوهای رفتاری مطرح است.

وی با بیان اینکه پیامبر (ص) توانستند با یک سرعت خیره کننده انسانها را به درجه متعالی برسانند، عنوان کرد: البته گسترش دین مبین اسلام به نحوی بود که گاهی آیاتی که از زبان افراد تازه مسلمان قرائت می شد نیز افراد را مجذوب خود می کرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: در زمان پیامبر(ص) به دلیل عظمت گفتمان اسلامی، گفتمان اسلام ناب مرز های جغرافیایی بسیاری را فتح کرد تا آنجا که افتاب در ممالک اسلامی غروب نمی کرد.

پژمانفر با اشاره به الگو گرفتن سایر ملت ها از انقلاب اسلامی و ایستادگی در مقابل زور و استکبار بیان کرد: پوتین در ملاقاتی که با مقام معظم رهبری داشت خواستار توسعه فرهنگ دینی در کشورروسیه شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سایر کشورهای جهان به دنبال ایجاد مرزهای جغرافیایی با یکدیگر هستند در حالیکه بین کشورهای مسلمان به گفته امام راحل )ره) هیچ گونه مرزی وجود ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: برخلاف نوشته های برخی از قلم های مسموم که فتوحات اسلامی را به زور شمشیر یاد می کنند، تمام شواهد تاریخی بیانگر این است که فتح کشورها به وسیله تبلیغات و پیام های فرهنگی اسلام و به دور از خشونت بوده است.

پژمانفر در پاسخ به این پرسش که گسترش اسلام در زمان دولت حضرت عصر (عج) چگونه است، گفت: در آن زمان نیز حضرت با گفتار شیوای خود مانند صدر اسلام مردم را به سوی اسلام دعوت خواهند کرد.

وی انقلاب اسلامی ایران را تداعی کننده گفتمان فرهنگی اسلام برای جامعه امروز دانست و افزود: قبل از انقلاب اسلامی تمامی کشورها و افراد به دنبال این بودند که خود را به جریانی یا گروهی متصل کنند و استقلال در میان آنها معنا و جایگاهی نداشت، در همین زمان امام راحل (ره) گفتمان عدالت، استقلال و جمهوریت را مطرح کردند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص قرار گرفتن بشریت در یک پیچ تاریخی ابراز کرد: امروز دیگر اثری از بلوک شرق و غرب نیست و دنیا دارد به سمت اسلام ناب تغییر مسیر می دهد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر موج اسلام خواهی در دنیا رو به افزایش است به همین منظور کشورهای استکباری به دنبال ترویج شیعه هراسی از طریق تقویت گروهک های تروریستی مانند داعش هستند.

پژمانفر نگرانی اصلی غرب را گسترش جمعیت مسلمان در کشورها اعلام و ادامه داد: امروز بسیاری از کشورها مانند فرانسه خودشان عامل اتفاقات و فعالیت های داعش هستند و به نوعی خود زنی می کنند.

وی با بیان اینکه امام راحل (ره) نخستین فردی بود که بحث استقلال را در زمینه های اقتصادی و سیاسی مطرح کرد، تاکید کرد: در بحث اقتصاد و تجارت جهانی می گویند هرکس می خواهد فعالیت کند یا باید با ما باشد یا حذف شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمان جنگ تحمیلی امام خمینی (ره) از مردم خواست تا خودشان این مسئله را حل کنند در همین راستا تمامی مردم از کودک تا افراد پیر در پیروزی هشت سال دفاع مقدس مشارکت کردند و خود را در مقابل آن مسئول می دانستند.

وی با بیان اینکه جنگ در ابتدا برای ما یک تهدید بزرگ بود اما در ادامه به یک فرصت تبدیل شد، خاطر نشان کرد: از دیگر مفاهیمی که در زمان انقلاب ایران از سوی امام خمینی (ره) مطرح شد بحث امت واحده بود که تمامی مرزها را از میان جامعه مسلمین برداشت.

