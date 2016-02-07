تاپایان سال ۵۰ سازمان مردم نهاد در آذربایجان غربی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله چمن گلی ظهر یکشنبه در گشایش نمایشگاه دستاوردهای اداره کل ورزش و جوانان استان به مناسبت دهه فجر اظهارداشت: هم اکنون ۲۵ سازمان مردم نهاد جوانان تحت پوشش این اداره کل فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: پیش از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان ۹۸ سازمان مردم نهاد در سطح استان فعالیت داشتند و تلاش این اداره کل تاسیس و فعال سازی دوباره سمن های حوزه جوانان است.

چمن گلی اظهارداشت: با وجود مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبارات، تمام تلاش خود را برای حمایت از سمن ها و اجرایی کردن طرح های پیشنهادی آنها به کار بسته ایم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: توجه به حوزه ورزش و جوانان یکی از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری است که در دولت تدبیر و امید نیز نگاه ویژه ای در این زمینه انجام شده است.

هوشنگ عطاپور افزود: استفاده از حوزه جوانان برای رسیدن به تجارب مدیریتی اهمیت زیادی دارد تا در آینده بتوانند با ایجاد یک کسب و کار اقتصادی به سر و سامان برسند.

وی اظهار داشت: رشد و توسعه سازمان های مردم نهاد جوانان نظام مندی و مشارکت در جامعه را پیش روی جوانان ترسیم می کند تا در جهت رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال جوانان گام های موثری برداشته شود.

این نمایشگاه با شعار تحصیل، تهذیب و ورزش و با حضور هیات های ورزشی استان و سازمان های مردم نهاد جوانان به همراه ارائه کالاها، خدمات و برنامه های جذاب فرهنگی، ورزشی و هنری در سالن نمایشگاهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد.

نخستین نمایشگاه دستاوردهای اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه آغاز شده و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تا روز روز ۲۲ بهمن ماه دایر است.

در این نمایشگاه ۵۲ غرفه در اختیار هیات ورزشی و سمن های مردم نهاد جوانان قرار گرفته تا به ارائه و نمایش کالاها، خدمات و برنامه های فرهنگی، ورزشی و هنری خود بپردازند.