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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۵۶

رئیس سازمان ورزش و جوانان آذربایجان غربی:

تاپایان سال ۵۰ سازمان مردم نهاد در آذربایجان غربی تشکیل می شود

تاپایان سال ۵۰ سازمان مردم نهاد در آذربایجان غربی تشکیل می شود

ارومیه – رئیس سازمان ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: تاسیس و راه اندازی ۵۰ سازمان مردم نهاد نیز تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله چمن گلی ظهر یکشنبه در گشایش نمایشگاه دستاوردهای اداره کل ورزش و جوانان استان به مناسبت دهه فجر اظهارداشت: هم اکنون ۲۵ سازمان مردم نهاد جوانان تحت پوشش این اداره کل فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: پیش از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان ۹۸ سازمان مردم نهاد در سطح استان فعالیت داشتند و تلاش این اداره کل تاسیس و فعال سازی دوباره سمن های حوزه جوانان است.

چمن گلی اظهارداشت: با وجود مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبارات، تمام تلاش خود را برای حمایت از سمن ها و اجرایی کردن طرح های پیشنهادی آنها به کار بسته ایم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: توجه به حوزه ورزش و جوانان یکی از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری است که در دولت تدبیر و امید نیز نگاه ویژه ای در این زمینه انجام شده است.

هوشنگ عطاپور افزود: استفاده از حوزه جوانان برای رسیدن به تجارب مدیریتی اهمیت زیادی دارد تا در آینده بتوانند با ایجاد یک کسب و کار اقتصادی به سر و سامان برسند.

وی اظهار داشت: رشد و توسعه سازمان های مردم نهاد جوانان نظام مندی و مشارکت در جامعه را پیش روی جوانان ترسیم می کند تا در جهت رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال جوانان گام های موثری برداشته شود.

این نمایشگاه با شعار تحصیل، تهذیب و ورزش و با حضور هیات های ورزشی استان و سازمان های مردم نهاد جوانان به همراه ارائه کالاها، خدمات و برنامه های جذاب فرهنگی، ورزشی و هنری در سالن نمایشگاهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد.

نخستین نمایشگاه دستاوردهای اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه آغاز شده و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تا روز روز ۲۲ بهمن ماه دایر است.

در این نمایشگاه ۵۲ غرفه در اختیار هیات ورزشی و سمن های مردم نهاد جوانان قرار گرفته تا به ارائه و نمایش کالاها، خدمات و برنامه های فرهنگی، ورزشی و هنری خود بپردازند.

کد مطلب 3044285

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