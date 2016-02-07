مسئولان دولتی فعالیت های بخش خصوصی را رقیب خود ندانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری استان، بیان کرد: استقلال و پیروزی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که با همکاری و همدلی مردم به دست آمده و باید آن را ارج نهیم.

وی ادامه داد: مردم از دیرباز با حضور خود در صحنه های مختلف، دستاوردهای عظیمی را رقم زده و هم اکنون نیز باید مشارکت مردم به جز موارد حاکمیتی، در عرصه های اقتصادی بیش از پیش باشد.

حجت الاسلام عبادی خواستار حضور حداکثری مردم خراسان جنوبی در انتخابات پیش رو شد و افزود: توجه و نگاه دشمن بر این انتخابات است، بنابراین باید مردم با حضور حداکثری خود در این فضای رقابتی، حماسه ای دیگر را رقم بزنند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرا رسیدن ۲۲ بهمن و برگزاری مراسم راهپیمایی، بیان کرد: همچنین حضور پرشور مردم در این مراسم، دشمنان ایران و انقلاب اسلامی را ناامید می‌کند.

وی خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی را نوعی عبادت دانست و افزود: همه مسئولان و شهروندان باید با همکاری و همدلی جامعه را به جلو هدایت کنیم.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، بیان کرد: انقلاب اسلامی با زحمات ملت‌ها و رزمندگان زیادی به دست آمده و باید قدردان این نعمت الهی باشیم.

وی با اشاره به جنگ‌ها و ناامنی های موجود در دیگر کشورها، اظهار کرد: ایران اسلامی امنیت کنونی را مرهون خون شهدا و ایثارگری های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است.