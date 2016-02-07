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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۳

از ۲۰ بهمن تا ۱۸ اسفند؛

درسگفتار عرفان سینوی برگزار می‌شود

درسگفتار عرفان سینوی برگزار می‌شود

درس‌گفتار عرفان سینوی با عنوان شرح نمط نهم اشارات و تنبیهات بوعلی‌سینا در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فرشته ندری‌ابیانه» استاد گروه عرفان اسلامی دانشگاه بوعلی‌ سینا و مؤلف کتب حکمت سینوی از ۲۰ بهمن تا ۱۸ اسفند به مدت پنج جلسه، سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۱۶ تا ۱۸، نمط‌‌ العارفین که قسمت نهم از کتاب اشارات و تنبیهات شیخ‌الرئیس است را به صورت درس‌گفتار تشریح خواهد کرد.

توکل دارائی، مسئول روابط عمومی بنیاد بوعلی سینا درباره این خبر گفت: اشارات و تنبیهات، آخرین اثر فلسفی ابن‌سینا و تنها اثر فلسفی جناب شیخ است که سه فصل آخرش درباره عرفان و تصوف است.

وی همچنین افزود: این کتاب به‌قدری اثرگذار و مهم است که منتقد نامدار اشارات، جناب امام فخر رازی، نمط نهم اشارات که «فی مقامات العارفین» نام دارد را مهمترین و با ارزش‌ترین مطالب این کتاب ذکر می‌کند.

دارائی با اشاره به روش علمی متفکران اسلامی برای رسیدن به حقیقت، افزود: از بین چهار روش فلسفه مشاء، کلام، عرفان و تصوف و فلسفه اشراق، اغلب مسائل کتاب اشارت و تنبیهات به روش مشائی تدوین شده و سه نمط آخر آن با روش عرفان و تصوف مورد بررسی قرار گرفته است.

کد مطلب 3044288

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