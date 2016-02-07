انگیزه فاکتور پیروزی تیم شهرداری اردبیل در مقابل ایرانجوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده ظهر یکشنبه در حاشیه تمرینات این تیم برای بازی با تیم ایرانجوان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به نتایج اخیر این تیم، بازیکنان شهرداری اردبیل انگیزه لازم برای کسب برد و رسیدن به بالای جدول را کسب کرده اند و این می تواند در بازی دوشنبه یکی از اهرم های پیروزی ما باشد.

وی با بیان اینکه این انگیزه را در تمرینات هفته اخیر تیم شاهد بوده ایم، متذکر شد: بازیکنان تیم شهرداری به اهمیت این دیدار و برد در آن به خوبی آگاه بوده و در این شرایط برای پیروزی در بازی مقابل ایرانجوان تمام توان خود را بکار گرفته اند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل تصریح کرد: در کنار آن می توان به بهتر شدن شرایط به لحاظ تیمی، آمادگی جسمی و روحی روانی اشاره کرد که تغییرات ایجاد شده در نیم فصل دوم توانسته شرایط را برای کسب نتایج مطلوب در ادامه بازی ها آماده سازد.

وی بازی در مقابل تیم ایرانجوان را بسیار سخت ارزیابی کرد و بیان داشت: این تیم در بازی های قبلی خود توانسته به پیروزی دست یابد و هم اکنون از روحیه خوبی برخوردار بوده، اما تحت هر شرایطی اعتقاددارم که ما شرایط برای شکست این تیم را در این دیدار خانگی داریم.

احمدزاده حضور پرشور تماشاگران اردبیلی و هواداران تیم در دیدار با ایرانجوان را از عوامل مهم برای دستیابی به پیروزی دانست و عنوان کرد: انتظار داریم که در دیدار روز دوشنبه تمام سکوهای ورزشگاه تختی اردبیل با حضور هوادارانمان پر شود.

وی با تاکید بر اینکه این تیم در شرایط کنونی نیاز به حمایت همه جانبه دارد، یادآور شد: شرایط تیم شهرداری طی بازی های اخیر بسیار بهتر شده و بی شک این روند را تماشاگران و هواداران ما در بازی های آینده نیز شاهد خواهند بود.

احمدزاده با بیان اینکه بازیکنان تازه به خدمت گرفته شده به زمان نیاز دارند تا در کنار سایر نفرات به هماهنگی بیش از پیش دست یابند، ادامه داد: باشگاه شهرداری نیز با توجه به حمایت های خود شرایط را برای دستیابی به موفقیت های بیشتر تسهیل کرده و تا پایان سال نیز این حمایت ها بویژه در بحث مالی پررنگ تر خواهد بود.