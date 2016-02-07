به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال امروز یکشنبه با دیدار پرسپولیس و ذوب آهن از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان پیگیری شد که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به اتمام رسید. امید عالیشاه در دقیقه ۳۵ برای پرسپولیس گلزنی کرد.

پرسپولیس این دیدار را با ترکیب الکساندر لوبانف، محسن بنگر، لوکا ماریچ، رامین رضاییان، محمد انصاری، کمال کامیابی نیا، امید عالیشاه، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، علی علیپور و مهدی طارمی آغاز کرد. به نظر می‌رسید برانکو به خاطر اعتراض احمد نوراللهی به دلیل تعویض در بازی گذشته او را نیمکت نشین کرده است.

پرسپولیس از همان لحظات نخست بازی، چهره هجومی به خود گرفت و در دقیقه سه می‌توانست روی کار ترکیبی امید عالیشاه و علی علیپور به گل برسد ولی مهدی طارمی به پاس عرضی علیپور نرسید. بازیکنان ذوب آهن هم در ۲۰ دقیقه ابتدایی صاحب چند فرصت شدند که مدافعان پرسپولیس مانع بازشدن دروازه خود شدند.

روند بازی اما از دقیقه ۳۵ تغییر کرد. در این دقیقه امید عالیشاه با پاس مهدی طارمی با دروازه‌بان ذوب آهن در حالت تک به تک قرار گرفت و توانست گل اول بازی را به ثمر برساند.

فشار پرسپولیس بعد از این گل ادامه یافت. شاگردان برانکو بعد از گل اول می‌توانستند از آشفتگی خط دفاعی ذوب آهن استفاده کنند و گل دوم را به ثمر برسانند ولی مهدی طارمی در یک صحنه مشکوک به پنالتی توسط مدافع ذوب آهن متوقف شد.

در مقابل ذوب آهن هم می‌توانست در دقیقه ۳۹ و روی شوت هاشم بیک زاده بازی را به تساوی بکشاند که توپ بیک زاده با اختلاف کم از کنار دروزاه بیرون رفت تا این نیمه با همان یک گل به سود پرسپولیس خاتمه یابد.