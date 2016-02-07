ایران در پسابرجام محل فروش داروهای وارداتی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر عبدالهی اصل اظهارداشت: سازمان غذا و دارو هرگز نمی خواهد ایران به محل فروش شرکت های خارجی تبدیل شود و صنایع داروسازی باید فضای ایجاد شده در پسا برجام را به سود خود مصادره نموده کیفیت خود را بیش از پیش ارتقاء دهند.

وی گفت: از جمله کارهای خوبی که وزارت بهداشت بر آن اصرار دارد، جلوگیری از واردات دارو است.

عبدالهی اصل افزود: سازمان غذا و دارو هرگز نمی خواهد ایران به محل فروش شرکتهای خارجی تبدیل شود اگر شرکت های خارجی می خواهند به ایران بیایند باید سرمایه گذاری کنند کارخانه ها را نوسازی کنند و آنگاه سهم خود را داشته باشند. به معنای روشن تر حضور خارجی ها تا این حد پذیرفته است.

وی با تاکید به اینکه سازمان غذا و دارو هرگز موافق این سیاست نیست که بازار ایران محل فروش داروهای خارجی شود، تصریح کرد: باید توجه داشت اگر تولید کنندگان داخلی نتوانند شرایط خود را ارتقاء دهند سدی ایجاد خواهد شد که با تغییر دولت ها و مدیریت ها، سیاست هایش تغییر خواهد کرد و مسائلی پیش خواهد آمد که هر چه بافته ایم را پنبه خواهد کرد.

عبدالهی اصل با بیان اینکه دولت در برابر داروی وارداتی پایداری خوبی از خود نشان داده است، گفت: شایسته ترین تدبیری که شرکت های تولیدی داخلی می توانند به خرج دهند این است که فضای ایجاد شده در پسا برجام را به سود خود مصادره نموده و کیفیت محصولات شان را بیش از پیش ارتقاء دهند.