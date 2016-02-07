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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۳

در نشست علمی «علوم تربیتی؛ علم یا فناوری» تبیین می شود:

دیدگاه‌های موافق و مخالف نسبت به علم یا فناوری بودن علوم تربیتی

دیدگاه‌های موافق و مخالف نسبت به علم یا فناوری بودن علوم تربیتی

دیدگاه‌های موافق و مخالف نسبت به علم یا فناوری بودن علوم تربیتی تبیین در نشست علمی «علوم تربیتی؛ علم یا فناوری؟» بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این نشست تبیین دیدگاه های موافق و مخالف نسبت به علم یا فنّاوری بودن علوم تربیتی و بررسی آن هاست.

تبیین مسئله فوق با تمرکز بر تحلیل نسبت میان «علم» و «فناوری»، مروری کوتاه بر ادبیات ناظر به چیستی علم؛ نظریه تربیتی، مبانی فلسفی و ادوار گوناگون آن، دلایل ارائه شده برای «علم» دانستن علوم تربیتی و دلائل ارائه شده مبنی بر «فناوری» دانستن علوم تربیتی از جمله محورهای این نشست علمی است که توسط دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی پژوهشگر گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی لطیفی محقق گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود.

ناقد نشست علمی یاد شده دکتر محمد فتحعلی خانی استادیار گروه فلسفه و کلام و رئیس پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود نوذری استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دبیر علمی این جلسه را برعهده دارد.

نشست «علوم تربیتی؛ علم یا فنّاوری» فردا ۱۹ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی قم، پردیسان، بلوار دانشگاه برگزار می شود و شرکت در آن برای کلیه علاقه مندان آزاد است.

کد مطلب 3044295

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