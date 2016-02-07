به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این نشست تبیین دیدگاه های موافق و مخالف نسبت به علم یا فنّاوری بودن علوم تربیتی و بررسی آن هاست.

تبیین مسئله فوق با تمرکز بر تحلیل نسبت میان «علم» و «فناوری»، مروری کوتاه بر ادبیات ناظر به چیستی علم؛ نظریه تربیتی، مبانی فلسفی و ادوار گوناگون آن، دلایل ارائه شده برای «علم» دانستن علوم تربیتی و دلائل ارائه شده مبنی بر «فناوری» دانستن علوم تربیتی از جمله محورهای این نشست علمی است که توسط دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی پژوهشگر گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی لطیفی محقق گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود.

ناقد نشست علمی یاد شده دکتر محمد فتحعلی خانی استادیار گروه فلسفه و کلام و رئیس پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود نوذری استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دبیر علمی این جلسه را برعهده دارد.

نشست «علوم تربیتی؛ علم یا فنّاوری» فردا ۱۹ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی قم، پردیسان، بلوار دانشگاه برگزار می شود و شرکت در آن برای کلیه علاقه مندان آزاد است.