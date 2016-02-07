امسال بیش از ۱۸ هزار شغل در آذربایجان غربی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان ظهر در آیین بهره برداری از طرح های دهه فجر سلماس با بیان اینکه استان با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کند اظهارداشت: تلاش در جهت رفع این معضل و کمک به ایجاد اشتغال در مناطق مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: مردم و جوانان روستاهای استان نیاز به خدمات بیشتری دارند و می کوشیم تا با احداث اماکن ورزشی، به نیاز آنها در این زمینه پاسخ دهیم و موجب شور و نشاط آنها شویم.

کهوریان با اشاره به اقدامات دولت در راستای محرومیت زدایی در استان افزود: در دهه مبارک فجر امسال شاهد افتتاح و بهره برداری ۳۲۱پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر سههزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و افتتاح و بهره برداری ۱۰۴پروژه سرمایه گذاری، خدماتی و اقتصادی با اعتبار بالغ بر یک هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال هستیم.

فرماندار شهرستان سلماس نیز در آیین افتتاح این طرحها گفت: عملیات ساخت سالن ورزشی چند منظوره سلماس با مساحت ۶۲۵ مترمربع زیربنا از دهه فجر سال ۹۲ کلنگ زنی و شروع شده بود که با صرف ۹ میلیارد ریال اعتبار اجرا و تکمیل شده است.

مسعودحاجی علیلو با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های ورزشی در مناطق روستایی عنوان کرد: اجرای طرح های فرهنگی بهترین راهکار برای کاهش مهاجرت مردم مناطق روستایی به شهرهاست.

وی در ادامه در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به هراس دشمنان از وحدت و انسجام ملت ایران، ۲۲ بهمن را محور وحدت خواند و گفت: همه با حفظ و تقویت وحدت در روز ۲۲ بهمن با حضور حداکثری بار دیگر حماسه‌ای شکوهمند را خلق کنیم.

فرماندار سلماس در پایان با اشاره به انتخابات ۷ اسفندماه سال جاری گفت: ملت ما در حفاظت از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب در همه برهه‌ها با حضور به‌موقع و حداکثری در صحنه‌ها، ترفندهای دشمنان را خنثی کرده است.

عباس محمدزاده گلعذانی بخشدار مرکزی سلماس نیز در ابتدای این مراسم با اشاره به پروژه های اجرا شده توسط دهیاری های بخشداری مرکزی گفت: امسال در ایام گرامیداشت دهه فجر ۵۱ پروژه دهیاری های این بخش با اعتبار بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال افتتاح شد.

همچنین با حضور معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی کلنگ احداث کلینیک تخصصی بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس به زمین زده شد.

این طرح در زمینی به مساحت یک هزار و ۸۰۰ مترمربع و با صرف ۳۵ میلیارد ریال اعتبار در مدت یک سال احداث می شود.

در ایام دهه فجر بیش از ۷۴ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در شهرستان سلماس به بهره برداری می رسد.