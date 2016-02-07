دیوار مهربانی به پاریس رسید

مهرآباد* - علیرضا لبش: در پی راه اندازی دیوار مهربانی در ایران و در پی آن راه اندازی دیوار مهربانی در چین و پاکستان، فرانسوی ها هم تصمیم گرفتند تا دیوار مهربانی راه اندازی کنند. در همین راستا سایتی به نام www.kindwall.fr برای استخدام کارمند ایرانی مسلط به زبان فرانسه و آشنا با ساز و کار دیوار مهربانی فراخوان داد. علاقمندان می توانند سوابق خود را در کار خیر و مهربانی کردن همراه با مدرک معتبر زبان فرانسه جهت بررسی به این سایت ارسال کنند. این شرکت همچنین قول داده که دیوارهایی با شکل و شمایل ایرانی در پاریس راه اندازی کند و در این راستا از دیوارهای پیش ساخته ایرانی که قرار است افرادی که در مصاحبه پذیرفته می شوند، با خود ببرند استفاده کند. مسئولان این شرکت همچنین اظهار امیدواری کرده اند که با توجه همکاری شرکت های اتومبیل سازی فرانسوی و ایرانی تا چند وقت دیگر شاهد قرار گرفتن مدل های پایین پژو و رنو پای این دیوارها در تهران و پاریس باشیم.

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