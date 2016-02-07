حضور دانشمندان ایرانی در آکادمی علوم جهان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به فضای مثبت ایجاد شده عرصه تعاملات بین المللی بر بهره برداری هرچه بهتر ازاین فرصت برای حرکت به سوی دیپلماسی علم و فناوری تاکید کرد.

در ادامه این دیدار، اعضای ایرانی TWAS ضمن اشاره به اینکه ایران با دارا بودن ۱۰ عضو رتبه نخست تعداد اعضا از یک کشور را داراست به ارائه گزارشی از خدمات اراته شده توسط TWAS و اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان ایرانی این آکادمی پرداختند.

آکادمی علوم جهان ( TWAS ) که در حال حاضر مقر اصلی آن در تریسته ایتالیا قرار دارد، سال ۱۹۸۳ توسط گروهی از دانشمندان کشورهای در حال توسعه تحت رهبری عبدالسلام، فیزیکدان پاکستانی و برنده جایزه نوبل تاسیس شد.

هدف اصلی این آکادمی، تلاش برای پیشبرد علوم و مهندسی برای رفاه پایدار در کشورهای در حال توسعه است و بنابر اعتقاد بنیان‌گذاران TWAS، کشورهای در حال توسعه، با توانمندی در علوم و مهندسی و تکیه براشتراک گذاری دانش و مهارت می‌توانند در مقابله با چالش‌هایی مانند گرسنگی، بیماری و فقر موفق شوند.