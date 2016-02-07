سنت قرض الحسنه باید در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خانمحمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ارزش قرض‌الحسنه در اسلام افزود: قرآن و ائمه اطهار (ع) تأکید بسیاری بر قرض‌الحسنه دارند چراکه این اقدام نیک موجب حفظ عزت افراد آبرومند و رفع گرفتاری فردی می‌شود.

وی در خصوص طرح «رویش باور» که بر بهره‌مندی از سرمایه‌های اجتماعی تأکید دارد ابراز کرد: در این طرح افراد می‌توانند با افتتاح حساب حداقل ۵۰۰ هزار ریالی در هریک از زمینه‌های تحصیل، تأمین نیازهای ضروری، ازدواج و تهیه جهیزیه و درمان زمینه پرداخت تسهیلات به نیازمندان را فراهم کنند.

به گفته رییس شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان زنجان تسهیلات این بانک از یک‌میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان و سقف بازپرداخت ۳۶ ماهه است.

خانمحمدی با تشریح فعالیت‌های بانک متبوعش اظهار کرد: پارسال بانک مهر ایران استان زنجان در جذب منابع در بین شعب استان‌ها رتبه سوم را کسب کرد و دی‌ماه امسال بر اساس آمار کمیسیون هماهنگی بانک‌ها رتبه نخست رشد حساب‌های جاری و رتبه دوم در حساب پس‌انداز را از آن خودکرده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ بیش از ۵۲۵ میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۱۳ هزار و ۱۵ فقره پرداخت‌شده است امسال نیز ۱۰ هزار و ۵۳۰ فقره به مبلغ ۵۵۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت‌شده است.

رییس شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان زنجان تعداد سپرده‌های جاری افتتاح‌شده را یک هزار و ۷۴۵ فقره و حساب پس‌انداز را ۱۴ هزار و ۶۸۵ فقره برشمرد.

به گفته خانمحمدی تعداد سپرده‌ها از زمان تأسیس این بانک قرض‌الحسنه در استان زنجان هشت هزار و ۴۳۳ فقره و قرض‌الحسنه فعال ۷۳ هزار و ۳۱۹ فقره بوده است، همچنین تسهیلات ازدواج تاکنون پنج هزار و ۶۳۲ فقره بوده است.

رییس شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان زنجان گفت: با افتتاح حساب در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران می‌توانید به نیازمندان و افراد آسیب‌پذیر کمک کنید و گامی برای رفع مشکلات بردارید.

خانمحمدی افزود: از سال ۹۳ تاکنون چهار هزار و ۵۳۵ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت‌شده است، امسال نیز ۲۰۷ فقره تسهیلات به بازنشستگان نیروهای مسلح به مبلغ چهار میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال، ۱۰۸ فقره تسهیلات مددجویان کمیته امداد ۱۷ میلیارد ۲۴۰ میلیون ریال، ۲۵ فقره به مددجویان بهزیستی پرداخت‌شده است.

وی مانده تسهیلات قرض الحسنه امسال را در بانک متبوعش ۷۰۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام و اظهار کرد: ۲۳ هزار و ۱۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه زنده مربوط به امسال است.