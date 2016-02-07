نوسازی و مقاوم سازی بیش از ۱۱۸هزار مسكن روستایی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، قربان محمدی یکشنبه با اعبام این خبر افزود:ازاین تعداد یکهزار و ۹۵۰ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند.

وی با بیان اینکه در این روستاها بیش از ۱۱۸ هزار واحد مسكونی با زیر بنای ۱۱ میلیون ۸۰۰ هزار مترمربع ساخته و به بهره برداری رسیده اند، تصریح کرد: برای ساخت این واحدها درمجموع ۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات كم بهره و با بازپرداخت ۱۲ ساله پرداخت شده است.

مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی خاطر نشان شد: طرح نوسازی درایجاد اشتغال نقش بسزایی داشته به گونه ای که در ساخت هر یک واحد مسكونی ۶۰ متری حداقل برای یك نفرشغل مستقیم ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: در یک دهه گذشته برای ساخت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسكونی بیش از ۱۹۶ هزار شغل مستقیم با میانگین سالانه ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر برای كارگران و بویژه نیروهای ماهر بومی ایجاد شده است.

محمدی در پایان گفت: طرح نوسازی ومقاوم سازی مسكن روستایی در ماندگاری روستائیان در زادگاه خود و جلوگیری از مهاجرت تاثیر بالایی دارد چرا که روستانشینان در صورت داشتن خانه امن و مطمئن به آینده زندگی امیدوار خواهند بود.