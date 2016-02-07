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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۴

توسط مرکز آمار ایران ؛

نرخ تورم بخش خدمات ۷.۳ درصد اعلام شد

نرخ تورم بخش خدمات ۷.۳ درصد اعلام شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به تابستان امسال را ۷.۳ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات تابستان ۹۴ را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل تابستان سال ۹۴ با ۱۳۶.۴ که نسبت به فصل قبل ۱.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵.۴ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۷.۳ درصد است.

تغییرات شاخص بخش‌های خدمات نیز به شرح ذیل است: شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل تابستان سال ۹۴ برابر با ۱۳۱.۲ است که نسبت به فصل قبل ۱.۲ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵.۹ درصد است.

ـ شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل تابستان سال ۹۴ برابر با ۱۳۳.۰ است که نسبت به فصل قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴.۵ درصد می‌باشد.

ـ شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۵۷.۱ است که نسبت به فصل قبل ۱.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۰.۰ درصد می‌باشد.

ـ شاخص گروه «خدمات واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)» در فصل تابستان سال ۹۴ برابر با ۱۵۱.۰ است که نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴.۲ درصد می‌باشد.

ـ شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» در فصل تابستان سال ۹۴ برابر با ۱۲۷.۸ است که نسبت به فصل قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶.۵ درصد می‌باشد.

ـ شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل تابستان سال ۹۴ برابر با ۱۲۲.۵ است که نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۷.۰ درصد می‌باشد.

ـ شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل تابستان سال ۹۴ برابر با ۱۲۹.۰ است که نسبت به فصل قبل ۱.۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵.۸ درصد می‌باشد.

ـ شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل تابستان سال ۹۴ برابر با ۱۲۹.۷ است که نسبت به فصل قبل ۱.۲ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵.۳ درصد می‌باشد.

کد مطلب 3044313

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