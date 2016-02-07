ملایی و محجوب از دور مسابقات حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه این مسابقات که در پاریس جریان دارد سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرمدور نخست «آندرین لورنزو» از اسپانیا را با ضربه فنی شکست داد و در ادامه «دیگو لیما» از پرتغال را با امتیاز «وازاری» از پیش رو برداشت. این نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «موسوتوپولوس» از یونان رفت و بازنده تاتامي را ترك و از دور مسابقات كنار رفت.

جواد محجوب ديگر جودوکار كشورمان در وزن ۱۰۰- کیلوگرم دور نخست با امتیاز ضربه فنی «میروسلاو دیزور» از اسلاوکی را شکست داد و در ادامه برابر «گریل مرت» از فرانسه با همین نتیجه بازنده و از دور رقابتها کنار رفت. این فرانسوی نفر پنجم رنگینگ جهانی، دارنده مدال برنز اروپا و قهرمان دوره قبل همین مسابقات است.

رقابتهای جودو گراند اسلم پاریس با حضور ۵۵۷ جودوکار از ۹۱ کشور روز گذشته در پاریس آغاز و عصر امروز به پایان می رسد. جام اروپا شرکت می کنند