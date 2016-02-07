تساوی تراکتورسازی برابر پدیده در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در هوای سرد تبریز و درحضور نزدیک به یک هزار تماشاگر درحال برگزاری است که نیمه نخست گلی درپی نداشت.

فرهاد سالاری بازیکن پدیده مشهد تنها بازیکنی بود که در نیمه نخست از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

امیر قلعه نویی سرمربی سرخ پوشان برای این بازی از محمدرضا اخباری درون دروازه و از شجاع خلیل زاده، خالد شفیعی، محمد ایرانپوریان، آگوستو سزار، آلویس نانگ، شاهین ثاقبی، بختیار رحمانی، مهدی کیانی، مهدی شریفی و سعید آقایی در ترکیب تیم خود استفاده می کند.

همچنین رضا مهاجری سرمربی تیم مشهدی نیز از مجتبی روشنگر درون دروازه تیمش استفاده می کند و احمد آل نعمه، مسعود نظرزاده، محمدحسین مرادمند، محسن یوسفی، مصطفی احمدی، محمدرضا ناصحی، میثم نقی زاده، معین عباسیان، مهدی خیری و فرشاد سالاری دیگر بازیکنان تیم پدیده در این بازی هستند.