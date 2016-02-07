به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقا میرزایی ظهر یکشنبه در حاشیه سفر معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر به استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شوراهای مواد مخدر کمترین نیروها را دارند اما حساسیت کار آنها نسبت به بسیاری از دستگاه ها قابل قیاس نیست، اظهار داشت: جلسات شورای مبارزه با مواد مخدر استان با حضور دستگاه های عضو به طور مستمر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه روز گذشته ۱۳ امین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر در استان برگزار شد، تصریح کرد: در همه این جلسات سردار قنبری فرمانده انتظامی استان و دادستان خرم آباد حضور ویژه داشته و دارند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با تاکید بر اینکه هماهنگی و همکاری خوبی بین اعضای شورا وجود دارد، افزود: در حال حاضر نیز توسعه مرکز ماده ۱۶ و تکمیل مرکز حرفه آموزی بهبودیافتگان در دستور کار شورا است.

آقا میرزایی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخورد با خرده فروشان دغدغه اصلی شورای مبارزه با مواد مخدر استان و مردم است، گفت: برخی از خرده فروشان تا پنج بار نیز دستگیر شده و سپس آزاد شده اند که این امر نیازمند برخورد جدی تر با آنان است.

وی با بیان اینکه استاندارد سازی کمپ های ترک اعتیاد از دیگر فعالیت های ویژه شورای مبارزه با مواد مخدر است، تصریح کرد: ۱۰ کمپ ترک اعتیاد با استاندارد سازی هایی که انجام دادند توانستند مجوز بگیرند و فعالیت قانونی در استان داشته باشند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان افزود: ۱۲ کمپ ترک اعتیاد دیگر نیز موافقت اصولی را برای فعالیت مجاز خود گرفته اند که در نهایت تا پایان سال ۹۴ تعداد ۲۲ کمپ ترک اعتیاد به کمپ های ترک اعتیاد مجاز استان اضافه می شوند.