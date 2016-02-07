عدم استفاده از هورمون رشد در تولید مرغ در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان، عبداله بهمنش ، برخی ادعاها در خصوص استفاده از هورمون در تولید مرغ در برخی واحدهای تولیدی را اساسا نادرست عنوان کرد و گفت: از هیچ نوع هورمونی در تولید مرغ در استان و کشور استفاده نمی شود.

وی بیان کرد : استفاده از هورمون در صنعت طیور ایران شایعه ای بی اساس است زیرا تجویز هورمون رشد در تغذیه مرغ گوشتی برای واداشتن آن به رشد سریع و ناگهانی نه تنها مفید نیست بلکه زیان آور بوده و توجیه اقتصادی نیز ندارد.

بهمنش ، گوشت مرغ را یکی از ارزانترین و در عین حال از مفید ترین پروتئین های حیوانی در سبد غذایی مردم عنوان کرد و گفت: تولید کنندگان مرغ به عنوان قشری زحمتکش در شرایط سخت و طاقت فرسا و با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و نوسانات قیمت در طول دوره پرورش دست و پنجه نرم می کنند و این منصفانه نیست که با طرح مسائلی غیرکارشناسانه زحمات این عزیزان نادیده گرفته شده و حتی آنان را متهم به عملی مرتکب نشده نسبت داد.

وی در پایان به شهروندان اطمینان داد که مرغ های تولیدی در استان و بالطبع در کشور فاقد هورمون رشد بوده و از آنجائیکه شعار سازمان دامپزشکی نظارت از مزرعه تا سفره است ، مرغ های گوشتی در شرایط بهداشتی تولید و تحت نظارت دامپزشکی روانه کشتارگاه شده و بدست مصرف کننده ها می رسند.