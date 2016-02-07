هفتمین نمایشگاه عکس «همدان درگذر ایام» دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاناتی ظهر یکشنبه در حاشیه برپایی در این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: بیش از ۶۰ قطعه پوستر و عکس از زوایای مختلف انقلاب اسلامی، رشادت‌های مردان و زنان در دوران پیروزی انقلاب، حضور گسترده مردم همدان در کنار علما و روحانیون و طلاب در صحنه های از انقلاب که تا کنون انتشار نیافته برای نخستین بار در معرض دید عموم شهروندان گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه گرد آورنده این آثار، هنرمند پیشکسوت محمد مهدی استعدادی است و تعداد دیگری ازعکس ها نیز آرشیو سازمان اسناد ملی تهیه شده است، گفت: این آثار به خوبی مبارزه مردم علیه حکومت ستم شاهی را به نمایش می گذارد و نقش شهرستانی ها به خصوص شهر همدان را در پیروزی انقلاب اسلامی بازگو می‌کند.

وی با بیان اینکه ثبت این وقایع در زمان ستم شاهی و در آن خفقان و نبود امکانات لازم، کم نظیر است و هیچ بهایی را نمی توان بر آن نهاد، گفت: این نمایشگاه آثاری از حضور مردم همدان در شکل گیری انقلاب اسلامی از نگاه دوربین را به نمایش گذاشته و تا ۲۱ بهمن ماه هر روز پذیرای بازدیدکنندگان است.