صادرات مرغ منجمد از خراسان جنوبی به افغانستان ۸۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر خراسان جنوبی اظهار کرد: در دوران پسا برجام جایگاه ویژه ای برای دامپزشکی دیده خواهد شد.

وی افزایش صادرات را یکی از برنامه های دولت در پسابرجام عنوان کرد و گفت: در مباحث صادرات ضوابط بهداشتی دامپزشکی الزام بین اللملی است یعنی هیچ صادراتی صورت نمی گیرد مگر اینکه الزام های بین المللی در آن رعایت شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی اضافه کرد: قرار است که کشور در دوران پسابرجام لبنیات، گوشت، مرغ، تخم مرغ، عسل، ماهی و.. به روسیه و اتحادیه اروپا صادر کند و با توجه به اینکه نظام سلامت اتحادیه اروپا بسیار سختگیرانه است در نتیجه باید تمامی محصولات صادراتی تاییدیه دامپزشکی داشته باشند.

رفیعی پور با بیان اینکه در بخش کشاورزی ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی مربوط به وزرات جهاد کشاورزی است، بیان داشت: ۱۲ درصد این رقم مربوط به دامپزشکی است و محصولات تولیدی ما باید بهداشت محور و سلامت گرا باشد، اگر این دو شاخصه را داشته باشد اجازه صادرات خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا تنها محصولاتی را پذیرا است که کد ای آر داشته باشند، عنوان داشت: کد آی آر تنها شاخصه استانداری است که ضوابط بهداشتی دامپزشکی در آن رعایت شده است و در استان خراسان جنوبی نیز همه کشتارگاه ها با حرکت روبه جلویی در حال دریافت این کد هستند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از افزایش ۸۰ درصدی صادرات مرغ منجمد از استان به کشور افغانستان در سال جاری خبر داد و گفت: در سال ۹۳ نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ تن مرغ به افغانستان صادر شد که امسال این رقم به دو هزار تن رسیده است.

رفیعی پور اضافه کرد: استان برای نگه داشتن بازار افغانستان هیچ مشکلی در تولید ندارد اما در بحث بالا بودن هزینه های تولید کمی مشکل داریم که نیاز است دولت برای رفع این مشکل یارانه پرداخت کند.

وی با بیان اینکه البته در کنار قیمت، دلال بازی ها و واسطه گری ها نیزهمیشه در این موضوع دخیل بوده اند، بیان کرد: هرچند افغان ها به مرغ تولیدی استان اعتماد زیادی دارند اما بازار سیاه و عدم پرداخت یارانه در این زمینه اثر گذار خواهد بود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از پیشرفت ۵۲ درصدی آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی استان خبر داد و گفت: امسال یک میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص داده شده است که در صورت تخصیص این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.