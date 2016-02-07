خوابگاه دخترانه با ظرفیت ۶۰۰ نفر در همدان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتمین روز از دهه فجر برخی پروژههای شهرستان همدان با حضور فرماندار همدان، معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و رئیس تعاون روستایی استان همدان به افتتاح رسید و برخی نیز کلنگ زنی شد.
فرماندار همدان در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژههای شهرستان همدان بابیان اینکه این پروژهها شامل دو پروژه افتتاحی و دو پروژه کلنگ زنی است، اظهار داشت: آغاز عملیات اجرایی خوابگاه دخترانه با ظرفیت ۶۰۰ نفر و بااعتبار ۹ میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی بلوک زایمانی بیمارستان فاطمیه همدان بااعتبار شش میلیارد تومان ازجمله این پروژهها است.
علی تعالی در ادامه سخنان خود بیان کرد: افتتاح کلینیک شماره چهار مهدیه خضریان شهر همدان و طرح مجتمع انباری اتحادیه تعاون روستایی در روستای «نهران» همدان درمجموع بااعتبار دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از دیگر طرحها است.
۴۲۰ میلیارد تومان پروژه در دهه فجر سال جاری در استان همدان افتتاح و کلنگ زنی شد
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرحهای شهرستان همدان بابیان اینکه دولت تدبیر و امید باوجود همه سختیها و تنگناهای اقتصادی توانسته از ظرفیتها استفاده کند، افزود: ۴۲۰ میلیارد تومان پروژه در دهه فجر سال جاری در استان همدان افتتاح و کلنگ زنی شد که نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان از این طرحها کلنگ زنی بوده است.
محمدابراهیم الهی تبار با اشاره به کلنگ زنی خوابگاه دخترانه با ظرفیت ۶۰۰ نفر در دانشگاه علوم پزشکی همدان و آغاز عملیات اجرایی بلوک زایمان در بیمارستان فاطمیه همدان و افتتاح کلینیک مهدیه خضریان بیان داشت: طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان و سلامت خوش درخشیده است و شاهد آرامش در حوزه درمان هستیم.
وی بابیان اینکه امیدواریم شاهد تامین امکانات رفاهی بیشتر برای دانشجویان باشیم، گفت: استان همدان در سطحبندی ملی و منطقهای نقشآفرین بوده و با انجام برنامههای مختلف باید توانمندیهای استان را در سطح ملی و منطقهای نشان دهیم.
استان همدان در بخش بیمارستان زنان و زایمان با مشکل روبرو است
الهی تبار با اعلام این موضوع که در استان همدان در بخش بیمارستان زنان و زایمان با مشکل مواجه هستیم، بیان کرد: ظرفیت اشغال تخت در این بخش ۱۰۰ درصد بوده و باید شهرستانهای استان بهویژه شهرستانهای شمالی را در این زمینه تقویت کنیم تا حجم ورودی بیمار به بیمارستانهای همدان کاهش یابد.
وی با تأکید بر اینکه یکی از بهترین کارهای دولت تدبیر و امید در بخش درمان و اجرای طرح تحول نظام سلامت بوده است، عنوان کرد: ۲۳۴ میلیارد تومان از محل اجرای طرح تحول نظام سلامت به استان همدان پرداختشده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه ۱۲۰ میلیارد تومان از مبلغ پرداختی به استان را مردم باید از جیب خود میپرداختند، افزود: پروژه کلینیک خضریان در بهترین نقطه شهر همدان قرارگرفته و میتواند خدمات زیادی را به بیماران ارائه دهد.
الهی تبار در ادامه سخنان خود در خصوص طرحهای کشاورزی استان همدان نیز گفت: در مسیر توسعه و تولید در بخش کشاورزی نیاز به زیرساخت وجود دارد و ارائه خدمات به روستاییان به زیرساختهای موردنیاز احتیاج دارد.
وی با تأکید بر اینکه افزایش ظرفیتها در بخش کشاورزی و روستایی موجب تأثیرگذاری درزمینهٔ پدافند غیرعامل و امنیت غذایی خواهد شد، بیان کرد: افزایش ظرفیتها موجب توسعه تولید در حوزه کشاورزی است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ابراز امیدواری کرد تعاون روستایی استان همدان درزمینهٔ حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از ظرفیتها استفاده کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در مراسم کلنگ زنی و افتتاح پروژههای علوم پزشکی همدان بابیان اینکه خوابگاه دخترانه بااعتبار ۹ میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی همدان ساخته خواهد شد، بیان کرد: مدتزمان اجرای این پروژه ۱۸ ماه بوده و محل تأمین اعتبار آن وزارت بهداشت با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی همدان است.
حبیبالله موسوی بهار با شاره به اینکه این خوابگاه برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۶ بهرهبرداری میشود، افزود: مساحت پروژه هفت هزار و ۸۰۰ مترمربع و با ظرفیت ۶۰۰ دانشجو است.
آغاز عملیات اجرایی بلوک زایمانی بیمارستان فاطمیه
وی در ادامه سخنان خود به آغاز عملیات اجرایی بلوک زایمانی بیمارستان فاطمیه اشاره داشت و اظهار داشت: میزان اعتبار این پروژه شش میلیارد تومان و از طرح تحول نظام سلامت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان مساحت زیربنای پروژه را دو هزار و ۶۳۵ مترمربع عنوان داشت و گفت: یکی از پروژههای مهم بیمارستانی توسعه اورژانسها بوده که در بیمارستان بعثت همدان، بیمارستان امام حسین (ع) ملایر و بیمارستان علیمردانیان نهاوند اجرایی شده است.
موسوی بهار با اشاره به اینکه بخش اورژانس و بلوک زایمان و یا اتاق زایمان اختصاصی در بیمارستان فاطمیه کلنگ زنی میشود، بیان کرد: مدتزمان اجرای این پروژه ۱۸ ماه است.
افتتاح انبار اتحادیه تعاون روستایی استان همدان با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان
رئیس سازمان تعاون روستایی استان همدان نیز در مراسم افتتاح انبار اتحادیه تعاون روستایی استان همدان در روستای «نهران» همدان بابیان اینکه این انبار در راستای فعالیتهای اتحادیه استان از قبیل واحد تولید و فرآوری بذر و غیره ساختهشده است، گفت: ساخت این انبار در سال ۱۳۹۴ شروعشده است.
رضا عباسی با اشاره به اینکه اعتبار این طرح یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است، اظهار داشت: این انبار شامل سردخانه ۲۴ تنی بوده و میزان اشتغالزایی آن برای پنج نفر بهطور مستقیم و ۱۰ نفر بهطور فصلی است.
وی بیان کرد: شبکه تعاونی روستایی استان همدان با دارا بودن یک اتحادیه استانی، ۸ اتحادیه شهرستانی و ۱۲۰ شرکت تعاونی روستایی با تعداد ۱۸۲ هزار عضو در بخش کشاورزی استان فعالیت میکند.
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