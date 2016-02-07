تماشاگران شیراز«لانتوری» را نپسندیدند/خشونت فیلم زیاد بود

خبرگزاری مهر- گروه استانها، هادی فتحی: با آغاز پانزدهمین جشنواره فیلم فجر در شیراز، علاقه مندان به هنرهفتم از ساعت ۱۸ روز گذشته خود را به سینماهای از قبل مشخص شده رساندند تا شاهد اکران «لانتوری»، «امکان مینا» و «اژدها وارد می شود» باشند.

استقبال تماشاگران در روز اول مناسب بود «امکان مینا» و «اژدها وارد می شود» نیز با رضایت مردم به اتمام رسید اما لانتوری از دید تماشگران به خصوص بانوان مورد انتقاد شدید قرار گرفت به گونه ای که از حدود دقیقه ۴۰ فیلم، دختران و زنان به بهانه های مختلف سالن را ترک کردند و در چند سکانس پایانی فیلم تعداد بانوان خارج از سالن بیشتر از داخل بود.

واقعیت بود اما نباید دید

دخترجوانی که در گوشه سالن تالار حافظ ایستاده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نمی توانم این فیلم را ببینم، گفت: قبول دارم که واقعیت است و بازیگران به نوبه خود خوب بازی می کنند اما به نظر من امروز مردم نیاز به شادی دارند نه نشان دادن چهره سیاه جامعه.

نرگس بیاتی افزود:باید دید با تولید این فیلم ها افراد نادرست جامعه تغییر می کنند و یا اینکه آیا در برخورد با آنها شاهد اتفاقی هستیم یا خیر.

این دانشجوی گرافیگ با اشاره به اینکه اگر قرار باشد از واقعیت های جامعه فیلم ساخته شود باید به تمامی ابعاد آن توجه کرد، گفت: اسید پاشی یک واقعیت در جامعه ماست؛ هرچند که امروز کمتر روی می دهد اما باید دید که با تمامی سختگیری ها دیگر اتفاق نمی افتد و این فیلم چقدر می تواند جلوی این اتفاق را بگیرد یا در نشان دادن علل درست آن موفق باشد.

تماشاگر فیلم لانتوری ادامه داد: اتفاقات امروز جامعه فراوان است اگر قرار باشد که به آنها توجه شود و فیلم بسازیم باید تمامی این موارد را فیلم کنیم نه اینکه فقط بخشی را در نظر بگیریم و موارد دیگر را رها کنیم.

بازخورد لانتوری در جامعه

بانوی میانسال دیگری نیز با بیان اینکه من دل دیدن این فیلم ها را ندارم، گفت: از علاقه مندان قدیمی فیلم هستم و حتی ادعا دارم زمانیکه من فیلم های مختلف را می دیدم کمتر کسی در ایران علاقه به فیلم داشت.

زهرا مرادی تاکید کرد: واقعیت های جامعه را نشان دادن خوب است اما باید دید که به دنبال چه تاثیری در جامعه هستیم زیرا فیلم باید بازخورد داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه فیلم با ژانر اجتماعی مولفه های خود را دارد تاکید کرد: بازیگران به خوبی ایفای نقش کردند اما نباید واقعیت موجود در جامعه را اینگونه به تصویر کشید.

لطفا این فیلم را توقیف نکنید

اما یکی دیگر از تماشاگران حرفه ای فیلم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از مسئولین وزارت ارشاد درخواست دارم این فیلم را توقیف نکنند تا بی خودی فیلم جلب توجه نکند و به اصطلاح بزرگ نشود.

هاشم شهرکی تاکید کرد: زمانیکه یک فیلم توقیف می شود مردم برای دیدن آن لحظه شماری می کنند و به همین دلیل است که برخی از افراد جوان کارگردان به دنبال راه هایی برای توقیف شدن فیلم خود هستند.

وی ادامه داد: مستند سازی درستی در فیلم نبود اما تا جاییکه می توانست به دنبال وارد کردن احساسات به تماشگران بود و از دید من حرفی برای گفتن نداشت.

بازی خوب مردم را احساساتی کرد

این منتقد ادامه داد: خشونت زیادی که در این فیلم نشان داده شد جای دفاع ندارد.

وی تاکید کرد: می توان با استفاده از عناصر سینمایی خشونت فیلم را کم کرد البته استفاده از نماهای غیر متعارف، موسیقی مناسب ساخت «کیهان کلهر» را باید مد نظر قرار داد.

شهرکی ادامه داد: مشکلات فیلم جدا، اما نباید از بازی خوب نوید محمد زاده و مریم پالیزبان به سادگی گذشت که توانستند مردم را با احساس مواجه کنند.