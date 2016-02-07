۱۵ فیلم در جشنواره فیلم فجر مشهد اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نبی‌زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از برگزاری سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد از ۲۰ تا ۲۶ بهمن ماه خبر داد.

وی با بیان اینکه فیلم های منتخب در دو سینمای آفریقا و هویزه و بخش کودک و نوجوان نیز در سالن شهید اصغرزاده پارک ملت اکران می شود اظهار کرد: در این دوره از جشنواره ۱۵ فیلم در بخش سودای سیمرغ به نمایش گذاشته می شود.

وی ادامه داد: «امکان مینا»، «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»، «اژدها وارد می‌شود»، «مالاریا»، «بادیگارد»، «بارکد»، «خشم و هیاهو»، «دختر»، «دلبری»، «رسوایی ۲»، «کفش‌هایم کو؟»، «لانتوری»، «نفس»، «ابد و یک روز» و «ایستاده در غبار» عنوان فیلم هایی است که در بخش سودای سیمرغ این جشنواره بر روی پرده سینما می روند.

دبیر جشنواره فیلم فجر مشهد خاطرنشان کرد: در بخش سودای سیمرغ سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد روزانه شش سیانس و هر فیلم سه اکران را در ساعتهای ۱۷، ۱۹ و ۲۱ دارد.

وی با اشاره به نقد و بررسی ۴۱ فیلم در بخش مروری بر انیمیشن و مستند خراسان در این دوره از جشنواره تصریح کرد: سه کارگاه از ایده تا فیلم‌نامه در حوزه فیلم‌نامه، از ایده تا تولید در حوزه مستند و کارگاه نقش دکوپاژ در فیلم در حوزه کارگردانی در حاشیه این جشنواره برگزار می شود.

نبی زاده با اشاره به آغاز جشنواره فیلم فجر مشهد با دو فیلم «بادیگارد» و «اژدها وارد می‌شود» در روز سه شنبه ۲۰ بهمن افزود: در مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره از دو چهره تاثیرگذار سینمای خراسان فریدون جیرانی و شهاب ملت‌خواه تقدیر می شود.

معاون هنری و سینمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: تلاش داریم تا در جهت گسترش جشنواره جدول کامل فیلم های جشنواره فیلم فجر را به مشهد آورده که در این زمینه در حال مذاکره هستیم.

وی با تاکید بر تامین اعتبار جشنواره گفت: از دست‌اندکاران حوزه سینما می خواهیم به سینما نگاه کالایی نداشته باشند اگرچه سینما هنری صنعت است اما استفاده بسیار بالای فرهنگی دارد.

نبی زاده با اشاره به اینکه جشنواره فیلم فجر گستره ملی دارد تصریح کرد: این جشنواره در سطح استان تهران نیست و مسئولان دبیرخانه جشنواره فجر باید شرایط را برای اکران گسترده فیلم های آن در سطح ملی فراهم آورند.

دبیر جشنواره فیلم فجر مشهد با اشاره به برگزاری اختتامیه این جشنواره در ۲۷ بهمن ماه در مشهد اظهار کرد: قیمت بلیت این دوره از جشنواره ۱۰ هزار تومان بوده و ۵۰ درصد بلیت فروشی اینترنتی صورت می گیرد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست پوسترهای سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد، نکوداشت فریدون جیرانی و شهاب ملت‌خواه رونمایی شد.