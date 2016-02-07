کاندیداهای مورد حمایت اصولگرایان در یزد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شورای ائتلاف اصولگرایان استان یزد با صدور بیانیه ‌ای، ضمن دعوت از مردم شریف و همیشه در صحنه استان، برای مشارکت فعال و حداکثری در انتخابات هفتم اسفندماه، اسامی کاندیداهای مورد حمایت این جریان را در حوزه‌های انتخابیه استان یزد اعلام کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: به اطلاع مردم شریف و بابصیرت استان دارالعباده یزد می‌رساند شورای ائتلاف اصولگرایان استان در سایه حمایت و راهبری‌های سلسله جلیله روحانیت معظم، به پشتوانه خرد جمعی و با بهره‌گیری از نظرات متدینین، شاخصین و معتمدین اصولگرای استان و با درنظر گرفتن رهنمودهای حکیمانه و توصیه‌های روشنگرانه رهبر معظم انقلاب، پس از برگزاری جلسات متعدد هم‌اندیشی با نامزدهای اصولگرای استان در حوزه‌های مختلف انتخابیه و لحاظ کردن نظرسنجی‌ها، پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در مورد کاندیداهای احراز صلاحیت شده، ضمن احترام کامل به تمامی نامزدهای تایید صلاحیت شده که افرادی شایسته و مورد احترام هستند، اسامی کاندیداهای مورد حمایت خود را اعلام می کند.

در این بیانیه همچنین آمده است: آقایان محمدصالح جوکار از حوزه انتخابیه یزد و اشکذر، سید اکبر حسینی‌نژاد از حوزه انتخابیه اردکان، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش از حوزه انتخابیه تفت و میبد و محمدرضا بابایی از حوزه انتخابیه شهرستان‌های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز را به عنوان نامزدهای اصلح مورد تایید و حمایت این ائتلاف، برای حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به محضر مردم شریف و قهرمان استان دارالعباده یزد معرفی می شوند و این شورا در نهایت خضوع، به تصمیم و انتخاب نهایی ملت شریف یزد با همه وجود احترام می‌گذارد.

این بیانیه می افزاید: بی تردید اولویت اول شورای ائتلاف اصولگرایان استان یزد، حضور حماسی و باشکوه آحاد مردم شریف ایران اسلامی در انتخابات هفتم اسفندماه، به عنوان لبیک دیگری به دعوت ولی امر زمان خویش بوده تا در پرتو الطاف بیکران الهی، شاهد تشکیل مجلسی بر محور اسلامیت، عقلانیت و کارآمدی و در مسیر تحقق عدالت، پیشرفت و رونق اقتصادی باشیم.