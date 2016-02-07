به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال امروز یکشنبه با دیدار پرسپولیس و ذوب آهن از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان پیگیری شد که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر ۲ مساوی به اتمام رسید. امید عالیشاه (دقیقه ۳۵) و علی علیپور (دقیقه ۷۰) برای پرسپولیس گلزنی کردند و مسعود حسن زاده (دقیقه ۷۲ - ضربه پنالتی) و مرتضی تبریزی (دقیقه ۹۲) گل‌های ذوب آهن را به ثمر رساندند.

پرسپولیس این دیدار را با ترکیب الکساندر لوبانف، محسن بنگر، لوکا ماریچ (۸۶ - رضا نورمحمدی)، رامین رضاییان، محمد انصاری، کمال کامیابی نیا، امید عالیشاه، محسن مسلمان (۹۰ - اومانا)، فرشاد احمدزاده (۶۴ - احمد نوراللهی)، علی علیپور و مهدی طارمی آغاز کرد.

پرسپولیس از همان لحظات نخست بازی، چهره هجومی به خود گرفت و در دقیقه سه می‌توانست روی کار ترکیبی امید عالیشاه و علی علیپور به گل برسد ولی مهدی طارمی به پاس عرضی علیپور نرسید. بازیکنان ذوب آهن هم در ۲۰ دقیقه ابتدایی صاحب چند فرصت شدند که مدافعان پرسپولیس مانع بازشدن دروازه خود شدند.

روند بازی اما از دقیقه ۳۵ تغییر کرد. در این دقیقه امید عالیشاه با پاس مهدی طارمی با دروازه‌بان ذوب آهن در حالت تک به تک قرار گرفت و توانست گل اول بازی را به ثمر برساند.

فشار پرسپولیس بعد از این گل ادامه یافت. شاگردان برانکو بعد از گل اول می‌توانستند از آشفتگی خط دفاعی ذوب آهن استفاده کنند و گل دوم را به ثمر برسانند ولی مهدی طارمی در یک صحنه مشکوک به پنالتی توسط مدافع ذوب آهن متوقف شد.

در مقابل ذوب آهن هم می‌توانست در دقیقه ۳۹ و روی شوت هاشم بیک زاده بازی را به تساوی بکشاند که توپ بیک زاده با اختلاف کم از کنار دروزاه بیرون رفت تا این نیمه با همان یک گل به سود پرسپولیس خاتمه یابد.

جلو بودن پرسپولیس در نیمه دوم باعث عقب نشینی این تیم نشد و بر خلاف تصور همگان باز هم این شاگردان برانکو بودند که بازی را هجومی آغاز کردند. اولین فرصت جدی سرخپوشان در نیمه دوم در دقیقه ۵۲ توسط امید عالیشاه از دست رفت و شوت او از داخل محوطه جریمه به اوت رفت. سه دقیقه بعد فرشاد احمدزاده روی پاس مهدی طارمی با دروازه‌بان ذوب آهن تک به تک شد ولی این بازیکن هم نتوانست از این فرصت مسلم گلزنی استفاده کند.

بازی اما از دقیقه ۶۹ شرایط عجیبی را تجربه کرد. ابتدا ضربه فنی علی علیپور مهاجم پرسپولیس به تیرک دروازه ذوب آهن برخورد کرد و در توپ برگشتی روی مهدی طارمی خطای پنالتی صورت گرفت. پرسپولیس می‌توانست با استفاده از این پنالتی اختلاف گل‌هایش را به عدد دو برساند، اما کمال کامیابی نیا در دقیقه ۷۰ این پنالتی و توپ برگشتی آنرا از دست داد.

دو دقیقه بعد از این اتفاق، داور به خاطر خطای هند کمال کامیابی نیا در محوطه جریمه پرسپولیس، برای ذوب آهن ضربه پنالتی اعلام کرد و مسعود حسن‌زاده آنرا به گل تبدیل کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در دقیقه ۷۵ مهدی طارمی می‌توانست باز هم گل دوم را برای سرخپوشان به ثمر برساند ولی ضربه فنی او از پشت محوطه جریمه بعد از برخورد با دست دروازه بان ذوب آهن و تیرک دروازه به کرنر رفت.

تلاش بازیکنان پرسپولیس برای گلزنی مجدد به ذوب آهن در دقیقه ۸۰ به ثمر نشست و این تیم روی ضربه فنی علیپور از پشت محوطه جریمه در دروازه حریف قرار گرفت.

برانکو بعد از این گل، لوکا ماریچ را از زمین بیرون کشید و رضا نورمحمدی را وارد زمین کرد تا خط دفاعی پرسپولیس تازه‌نفس‌تر جلوی حملات ذوب آهن بایستد ولی مقاومت پرسپولیس در مقابل حملات پرسپولیس در دقیقه ۹۲ شکست و مرتضی تبریزی توانست گل تساوی را در دقیقه آخر به ثمر برساند تا سرخپوشان شانس صعود به رده سوم جدول را از دست بدهند.

با این نتیجه، پرسپولیس ۳۱ امتیازی شد و در رده چهارم باقی ماند. ذوب آهن هم ۳۲ امتیازی شد و در رده سوم قرار گرفت.