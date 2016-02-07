به گزارش خبرنگار مهر، علی باریکانی ظهر یکشنبه در جلسه ارزیابی مانور طرح اضطراری کامل فرودگاه خرم آباد اظهار داشت: برگزاری مانورها جزو الزامات سازمان بین المللی هواپیماهاست و تمام کشورهای دنیا موظف به اجرای قوانین مشخص و مدون شده توسط این سازمان هستند.

وی عنوان کرد: در فرودگاه های کشور هر شش ماه یک بار مانورهای دور میزی و هر دوسال یک بار مانور کامل که با تمام تجهیزات و استعدادها انجام می شود.

مدیرکل استانداردهای فرودگاهی کشور با اشاره به اینکه هفته گذشته فرودگاه یزد و زاهدان مانورهای کامل خود را انجام داده اند، ادامه داد: هفته آینده بوشهر شاهد برگزاری مانور بوده و به همین ترتیب مانورهای دوسالانه ما به اتمام خواهد رسید.

باریکانی با بیان اینکه جان و مال مردم امانتی در دست ماست که مکلفیم از آن محافظت کنیم، تصریح کرد: بهتر است موقع ارزیابی تعارف را کنار گذاشته و بدون مماشات مسائل را منعکس کنیم چراکه انعکاس این مطالب به صورت مکتوب اسنادی است که اگر اتفاقی بیفتد مورد قضاوت دیگران قرار خواهد گرفت.

مدیرکل استانداردهای فرودگاهی کشور خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی باید قوت ها را تقویت و ضعف ها را در صدد برطرف کردن آنها باشیم.

باریکانی با اشاره به اینکه باید با حضور به موقع و عملکرد درست باعث کاهش صدمات جانی و مالی به مسافران باشیم، یادآور شد: متاسفانه سالهای گذشته حادثه هوایی بسیار دلخراشی در خرم آباد رخ داد که بیرون از محوطه فرودگاه بود و امیدواریم دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.

وی عنوان کرد: انعکاس سوانح هوایی در سطح بین المللی بسیار متفاوت با ریل و حتی دریانوردی است و خبرهای در صدر اخبار جهانی می شود و ما باید مانند ارتشی که ممکن است هیچ گاه لازم نشود آماده مقابله با این سوانح باشیم.