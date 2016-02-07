به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

تیم ذوب‌آهن در این مسابقه از همه بازیکنان خود استفاده کرده و یحیی گل‌محمدی مشکلی برای استفاده از بازیکنان مد نظرش در این مسابقه نداشت.

با توجه به اینکه این مسابقه در روزهای ابتدایی هفته برگزار می‌شد، استقبال چندانی از مسابقه توسط هواداران دو تیم به عمل نیامده و در حال حاضر حدود ۶ هزار تماشاگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور دارند.

بلیط فروشی این دیدار از ساعت ۱۲ در ورزشگاه فولادشهر آغاز شد اما استقبال چندانی از این بازی از سوی هواداران دو تیم صورت نگرفته بود.

پیش از آغاز مسابقه، بارش باران در ورزشگاه فولادشهر آغاز شد و تا دقایقی مانده به آغاز مسابقه ادامه داشت.

تجلیل از تیم زیر ۱۲ سال ذوب‌آهن به دلیل کسب مقام نایب‌قهرمانی در مسابقات آسیاویژن از دیگر حواشی این مسابقه به شمار می‌رفت.

بازیکنان دو تیم قبل از آغاز مسابقه بازی را با گرامی‌داشت یاد و خاطره مرحوم بهزادی و با تصویر او آغاز کردند.

پیش از آغاز مسابقه مسلمان، بنگر عالیشاه، طارمی، فرشاد احمدزاده، کمال کامیابی‌نیا، رامین رضاییان، علی علی‌پور به سمت یحیی گل‌محمدی رفته و با وی خوش و بش کردند. مهدی رجب‌زاده هم به سمت نیمکت پرسپولیس رفته و با ایوانکویچ خوش و بش کرد.

هواداران پرسپولیس امروز برای تیم سپاهان که هواداری از آنها در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور نداشت و اتفاقاتی در بازی گذشته بین دو تیم صورت گرفته بود، کری‌خوانی کردند.

در یک صحنه که توپ به اوت رفت و هاشم بیک‌زاده در صدد بود توپ را سریع پرتاب کند به دلیل شیطنت فرشاد احمدزاده، درگیری لفظی بین هاشم بیک‌زاده پیش آمد. پس از آن بنگر و مسلمان از پرسپولیس به میان آمدند و حدادی‌فر این قائله را ختم به خیر کرد. البته داور مسابقه بعد از این اتفاق و شلوغ شدن صحنه، به بیک‌زاده و احمدزاده کارت زرد نشان داد.

در این بازی حدود ۳ هزار نفر از هواداران پرسپولیس و ۳ هزار نفر از هواداران تیم ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه حضور دارند.

چند نفر از هواداران پرسپولیس در میان هواداران ذوب‌آهن نشسته بودند و به دلیل حمایت از پرسپولیس با لیدرهای ذوب‌آهنی حاضر در ورزشگاه درگیر شدند.

در دقیقه ۲۴ مسابقه هواداران دو تیم به یاد هادی نوروزی، کاپیتان فقید پرسپولیس، او را تشویق کردند.

تماشاگران پرسپولیس در طول مسابقه به شدت یحیی گل‌محمدی و داوود فنایی که هر دو سابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس را دارند، تشویق کردند.

مهدی طارمی بعد از به صدا درآمدن سوت داور مسابقه برای پایان نیمه نخست بازی، یک ضربه به توپ زد که توپ در این صحنه وارد دروازه شد و هواداران پرسپولیس را خوشحال کرد. هرچند که این گل از سوی داور مورد قبول واقع نشد.

برانکو ایوانکویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با یک شال قرمز در مسابقه حاضر شد.

در یک صحنه اعتراض گل‌محمدی و کادر ذوب‌آهن به تیم داوری به میزان قابل توجهی صدای آنها را بالا برد.

در نیمه نخست و وقتی ذوبی‌ها فشار زیادی به تیم پرسپولیس وارد می‌کردند، افتادن دروازه‌بان پرسپولیس روی زمین مورد اعتراض کادر فنی ذوب‌آهن بود و در این صحنه گل‌محمدی، فنایی، شجاعی و مجتبی حسینی و دیگر اعضای کادر فنی تیم ذوب‌آهن به شدت به داور مسابقه اعتراض کردند.