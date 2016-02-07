به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار ظهر یکشنبه در همایش «انقلاب و بانوان سرزمین الوند» بابیان اینکه دهه فجر بهانه‌ای است تا به بزرگداشت این ایام و تفکر در چرایی مبارزات ملت ایران و حرکت تاریخی امام خمینی (ره) بپردازیم، گفت: هرساله دهه فجر با رخداد خاصی همراه بوده و امسال این دهه فجر با پیروزی سیاسی ایران در مسئله هسته‌ای مصادف است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه در دوران انقلاب زنان در حالی در راهپیمایی‌ها حضور پیدا می‌کردند که فرزندشان در آغوششان بود، گفت: دوران انقلاب نگرش مردم را نسبت به وجود خانم‌ها در مسائل اجتماعی سیاسی تغییر داد.

الهی تبار بابیان اینکه بسیاری از بانوان در دوران ستم‌شاهی طعم تبعید، سیاه‌چال‌ها و انفرادی‌ها را چشیدند، عنوان کرد: استان همدان یکی از استان‌هایی بود که بانوان نقش‌آفرینی بسیاری در عرصه مبارزه با طاغوت داشتند و حتی برخی از بانوان انقلابی در این راه به شهادت رسیدند.

در واقعه ۱۷ شهریور بیشتر کسانی که به فیض شهادت رسیدند از بانوان بودند

وی با اشاره به واقعه ۱۷ شهریور و بیان اینکه در واقعه ۱۷ شهریور بیشتر کسانی که به فیض شهادت رسیدند از بانوان بودند، گفت: سال ۴۲ قانون کاپیتولاسیون به مجلس ارائه و تصویب شد که این موضوع عین بی‌غیرتی، بی‌تعصبی و بی‌هویتی و توهین به هویت ملی و شخصی بود اما امام خمینی (ره) ساکت ننشست و باوجود شرایط خفقان‌آور استبداد از حق ملت ایران دفاع کرد.

الهی تبار بابیان اینکه خشم مردم در تمام این سال‌ها مانند خاکستر زیر آتش بود گفت: ۱۹ دی‌ماه ۵۶ آتش خشم مردم شعله کشید و حکومتی که ریشه ۲۵۰۰ ساله داشت به ورطه نابودی رفت.

وی بابیان اینکه نقش بانوان فقط به انقلاب ختم نمی‌شد، افزود: بانوان ایران اسلامی کسانی بودند که شهدای ۸ سال دفاع مقدس را پرورش دادند و بر پیشانی آن‌ها بوسه می‌زدند و آن‌ها را راهی میدان جنگ می‌کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بابیان اینکه حضرت امام(ره) برای همسرشان احترام ویژه‌ای قائل بودند، عنوان کرد: امام کسی بود که زن را به‌عنوان پدیده خلقت نشان داد و شخصیت اصلی‌اش را به او بازگرداند .

الهی تبار عنوان کرد: زنان ایران اسلامی با شهادت هر یک از عزیزانشان درراه پیروزی انقلاب، مصمم‌تر و استوارتر می‌شدند و اگر این انقلاب همچنان استوار است به دلیل وجود چنین بانوانی است .

دشمنان همواره به دنبال راهی برای سقوط انقلاب بودند

وی بابیان اینکه از زمانی که انقلاب به پیروزی رسید دشمنان به دنبال راهی برای سقوط انقلاب بودند اما برخلاف تلاش‌ها موفق به تحقق این هدف نشدند، گفت: ایران اسلامی شهدای بسیاری را درراه خنثی کردن توطئه‌های دشمن تقدیم انقلاب کرده است.

وی در ادامه بابیان اینکه جهان اکنون دیگر جنگ تن‌به‌تن را کلیشه‌ای می‌داند و جنگ با افکار را می‌پسندد، به تحریم‌های عراق توسط امریکا اشاره و عنوان کرد: امریکا عراق را به وضعیتی رساند که وقتی نظامیان خود را وارد عراق کرد مقاومتی از نیروهای عراق ندید.

وی بابیان اینکه امریکا قصد داشت با ایران نیز مانند عراق برخورد کند و این کار را به‌وسیله سلاح هسته‌ای انجام دهد، افزود: باوجوداینکه آمریکا هرروز تحریم‌های جدید ارائه می‌کرد اما مردم ایران اسلامی مقاومت کردند.

وی بابیان اینکه مردم در انتخابات سال ۹۲ اثبات کردند که با نظام هستند، افزود: توفیق در برجام با حمایت‌های مقام معظم رهبری و مردم اتفاق افتاد و دنیا حق غنی‌سازی ایران را پذیرفت به طوری که کشور از یک گردنه خطرناک به سلامت عبور کرد.

مبارز انقلابی دوران ستم‌شاهی نیز بابیان اینکه همه در برابر خون‌هایی که در روزهای انقلاب بر روی آسفالت کوچه‌ها و خیابان‌ها ریخت مسئولیم، گفت: همه مردم ایران در برابر تک‌تک شعارهای آن دوران مسئولیت دارند.

دشمن برای انتخابات اسفندماه ایران دندان‌تیز کرده است

مرضیه حدیدچی معروف به طاهره دباغ بابیان اینکه دشمن برای انتخابات اسفندماه ایران دندان‌تیز کرده چراکه این انتخابات خصوصیتی دارد که هر دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در یک‌زمان اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: در انتخابات مجلس خبرگان باید کسانی انتخاب شوند که پشتیبان مقام معظم رهبری باشند و در انتخابات مجلس نیز باید افرادی انتخاب شوند که حامی این مردم و حکومت باشند.

مبارز انقلابی دوران ستم‌شاهی بابیان اینکه باید مراقب باشیم که استکبار پا به حریم خانه‌هایمان نگذارند، عنوان کرد: آنچه به اسم تکنولوژی و ارتباطات مد شده پلی برای ورود دشمنان به خانه های ماست.

دباغ با بیان اینکه دشمنان حتی بر روی تغذیه ما تاثیر گذاشته اند و بارها این مسائل را به صدا و سیما گفته ایم اما گوش شنوایی نیست، افزود: اگر پفک نمکی برای سلامتی مضر است چرا تبلیغ آن از رسانه ملی پخش می شود.

وی با بیان اینکه دشمنی که وضع جوانان ما را تا اینجا کشانده از کجا معلوم که به بقیه اهدافشان نرسند؟، گفت: این دنیا هرچقدر لذت داشته باشد زمان کوتاهی است و هر شخص نقطه کوچکی در این زمان گذران است.

دباغ با طرح این سئوال که آیا یک عمر در کنار ملائک و حوریان و در درگاه خداوند بودن زیبا است یا پنجاه سال یا ۶۰ سال زندگی این چنینی، عنوان کرد: زنان جامعه انقلاب زینب های دوران هستند و باید زینب گونه رفتار کنیم.

مدیر امور بانوان و خانواده استانداری همدان نیز در این همایش اظهار داشت: دهه فجر فرصتی مناسب برای بازگویی و بازخوانی زوایای انقلاب است.

طاهره دوروزی ادامه داد: با بازگویی و بازخوانی زوایای انقلاب باید در ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت تلاش کنیم، چراکه این مهم مایه بقای انقلاب است.

وی عنوان کرد: رسیدن انقلاب و ایران به قله‌های افتخار از برکت خون شهداست و همه ما در قبال خون شهدا مسئول هستیم.