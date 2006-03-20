هتاوي به منتقدانش پاسخ گفت

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" هنرپيشه فيلمهاي " خاطرات يك پرنسس " اعلام كرد كه نگراني دوستداران آثار جين آستين را درك مي كند اما دليلي براي مخالفت آنها نسبت به ايفاي نقش وي درفيلم " جين شدن " وجود ندارد.



وي گفت :" مي دانم افراد بسياري هستند كه احساس مي كنند بازيگر فيلم خاطرات پرنسس نمي تواند گزينه خوبي براي احياي نقش جين آستين باشد. من آنها را به سبب طرز فكرشان سرزنش نمي كنم با اين همه فكر مي كنم كه بخوبي بتوانم ازعهده اين نقش برآيم."



هتاوي عنوان كرد كه او نيز مانند ديگرطرفداران اين نويسنده بريتانيايي به اوعلاقه دارد. ازهمين رو مي توان يقين داشت كه بازي خوبي ارائه مي دهد. اودراين باره گفت :" اززمانيكه 14 ساله بودم خواندن كتابهايش را شروع كردم و بخوبي مي دانم كه اوكيست."



هتاوي اعتقاد دارد اوبيش ازهرهنرپيشه ديگربراي ايفاي نقش آستين شايسته است وگفت :" ما هميشه ازجين آستين به عنوان شخصي ياد مي كنيم كه تن به ازدواج نداد وهمواره مجرد ماند غافل ازاينكه او روابط عاطفي بسيارزيبايي را تجربه كرد ومن درصدد هستم كه اين وجه از زندگي وي را به مخاطبان نشان دهم."

استوديو ميرامكس چندي پيش حقوق نمايش فيلم در آمريكاي شمالي را خريد. اين اثر شرح حال رابطه عاطفي اين نويسنده با يك مرد ايرلندي است كه بعدها الهام بخش خلق شخصيتهاي كتاب "غرور و تعصب" مي شود.

به دست آوردن نقش جين آستين براي هاتاوي آسان نبود چرا كه او ناگزير شد با خيل عظيمي از هنرپيشگان جوان به مبارزه بپردازد. از ديگر هنرپيشگان اين فيلم مي توان به بازيگراني چون: مگي اسميت، جولي والترز و جيمز مك اوي اشاره كرد.