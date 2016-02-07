حضور حداکثری مردم در انتخابات دشمن را ناامید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری استان خراسان جنوبی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی مرهون زحمات رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی است.

وی با اشاره راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیان کرد: مردم خراسان جنوبی با حضور همیشگی خود در عرصه های مختلف باعث عزت و سربلندی استان شده اند.

خدمتگزار ادامه داد: امید است امسال نیز مردم در راهپیمایی و انتخابات سال جاری نیز با حضور حداکثری خود، دشمنان نظام را مأیوس کنند.

وی با بیان اینکه مردم بزرگ ترین سرمایه های انقلاب هستند، اظهار کرد: در انتخابات پیش رو نیز هیچ کس اجازه ندارد به جای مردم تصمیم گرفته و یا برای آنها تصمیم سازی کند.

خدمتگزار با تاکید بر اینکه ایثارگری ها و حضور همیشه مردم وظایف مسئولان را در امر خدمت رسانی سنگین تر می کند، اظهار کرد: مدیران استانی از تمامی اختیارات قانونی خود برای تحقق آرمان ها انقلاب اسلامی استفاده کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پروژه های افتتاح شده خراسان جنوبی در دهه فجر جاری، بیان کرد: علی رغم محدودیت مالی و اعتباری کشور، در دهه فجر سال جاری بالغ بر دو هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال در قالب ۶۴۵ پروزه در استان افتتاح و کلنگ زنی شد.

وی ادامه داد: در دهه فجر سال گذشته، میزان اعتبارات هزینه شده ۲۲۵ میلیارد تومان و در دهه فجر سال ۹۲ نیز ۷۸ میلیارد تومان بوده است.

خدمتگزار با بیان اینکه درآمد های عمومی خراسان جنوبی در ۱۰ ماهه نخست سال جاری هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال پیش بینی شده است، گفت: این در حالی است که عملکرد استان در این مدت هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال بوده که نشان دهنده تلاش دستگاه ها است.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای، افزود: در ۳۱ استان و ۵۲ شهر کشور در رابطه با این مذاکرات نظرسنجی انجام شده که طبق این نظرسنجی، ۸۹ درصد از مخاطبین معتقدند که این مذاکرات، جایگاه ایران در عرصه بین المللی را افزایش داده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دولت یازدهم با پشتوانه مردم از حقوق ملت دفاع کرد، اظهار کرد: مذاکرات هسته ای ایران با قدرت جهانی و با رعایت اصل عزت به انجام رسید.