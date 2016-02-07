شهیدان قهرمانان واقعی کشورند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی منیری پیش از ظهر یکشنبه در آیین یادواره ۲۲ شهید فرهنگی و ۱۱۷ شهید دانش آموز شهرستان دامغان در تالار همایش های هلال احمر این شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۲۳۰ هزار شهید و ۳۶ هزار شهید دانش آموز کشور اظهار داشت: رشادت ها و جانفشانی های شهدا را نباید فراموش کنیم چون امنیت و آرامش امروز ما مدیون خون پاک شهداست.

وی اضافه کرد: برای زنده ماندن یاد و خاطره شهدا باید یادواره های ایشان تداوم پیدا کند و همیشه زنده بماند.

راه و سیره شهدا رادامه یابد

معاون ستاد اقامه نماز کشور، مکتب شهیدان را مکتب اهل بیت (ع) دانست و افزود: این شهیدان کلاس درسشان در پیشگاه امام حسین (ع) است که درس فداکاری و ایثارگری را به ما آموختند.

منیری تصریح کرد: همه ما باید قدردان ایثارگران باشیم چون آنان درس عزت و سرافرازی را به ما آموختند.

وی گفت: اگر امروز به موفقیت های خوبی در تمامی عرصه ها دست پیدا می کنیم به برکت خون پاک هزاران شهید است و از این رو باید راه و سیره شهدا را به عنوان ستارگان پرفروغ ادامه دهیم.

شهدا سند پرافتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند

امام جمعه دامغان نیز از شهدا به عنوان سند پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و افزود: برگزاری یادواره های شهدا یک حرکت مقدس و ارزشمند است که باید این حرکت در جامعه تقویت شود.

حجت الا سلام سید محمد حسینیان تصریح کرد: شهدا راه وسیره سرور و سالار شهیدان را پیمودند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و این شهادت را برای خودشان یک افتخاری بس عظیم می دانستند.

وی گفت: آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت یک کار فرهنگی مناسب است که باید از این کار آموزش و پرورش تقدیر کرد و برگزاری این یادواره ها بیش از گذشته ادامه پیدا کند.

۱۷ یادواره شهدا درمدارس دامغان برگزار شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان نیز از برگزاری ۱۷ یادواره شهدا در سطح مدارس این شهرستان طی سالجاری خبر داد و اظهار داشت: به همت ستاد کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان مجموعه سه جلدی حاوی وصیت نامه شهدای والامقام دامغان تهیه و به مدارس شهرستان ارسال و برای مطالعه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

حجت الله رستمیان بابیان اینکه هر سال یک یادواره شهدا در مدارس شهرستان دامغان برگزار می شود، گفت: دانش آموزان سرمایه و نیروی محرک جامعه هستند و باید با سیره شهدا بیش از گذشته آشنا و با آنان انس بگیرند.