پایگاه حفاظتی ابیانه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، حفاظت مستمر و پایش روستای تاریخی ابیانه درحالی از دغدغه های پایگاه های میراث فرهنگی از زمان ارتقاء این روستا به سطح ملی بوده است که به زودی این پایگاه با مشارکت و همکاری دهیاری و اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز راه اندازی می شود.

« احمد نجیبی» مدیر پایگاه ابیانه درخصوص استقرار یگان حفاظت و راه اندازی پایگاه حفاظتی ابیانه می گوید: با توجه به اینکه درخواست های مکرری توسط پایگاه ابیانه به اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان مطرح شده است، از همین رو، روز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ روستای تاریخی ابیانه مورد بازدید مسئولان پایگاه و اداره میراث فرهنگی نطنز و همچنین فرمانده یگان حفاظت استان اصفهان قرار گرفت.

او با اشاره به بازدید امروز فرمانده یگان حفاظت اصفهان از ابیانه گفت: پس از بازدید فرمانده یگان حفاظت اصفهان جلسات متعددی در محل پایگاه میراث فرهنگی ابیانه با حضور فرمانده یگان حفاظت، سرهنگ عادلی دهیار ابیانه ، یزدانمهر سرپرست اداره شهرستان نطنز و کارشناسان این پایگاه برگزار شد. به طوری که وضعیت موجود روستای تاریخی ابیانه به خصوص شرایط اضطراری حفاظت از بافت مورد تاکید قرار گرفت.

این درحالی است که دهیار ابیانه درباره نیازهای حفاظتی ابیانه و آمادگی دهیاری برای همکاری در رفع مشکلات حاضر مسائل مورد نظر دهیاری آمادگی خود را اعلام کرد.

مدیر اداره شهرستان نطنز نیز در خصوص همکاری پایگاه و اداره شهرستان و همچنین آمادگی شهرستان برای همکاری در تجهیز و راه اندازی پایگاه حفاظتی ابیانه نکاتی را مطرح کرد.

سرهنگ بافرانی فرمانده یگان حفاظت استان اصفهان نیز با برشمردن نیازها و ملزومات راه اندازی پایگاه افزود: با توجه به آمادگی و همکاری پایگاه ملی ابیانه و نیز پشتیبانی دهیاری و اداره شهرستان نطنز، پایگاه حفاظتی ابیانه از اول اسفندماه سال جاری با پرسنل ثابت وظیفه و کادر رسمی یگان حفاظت راه اندازی خواهد شد.