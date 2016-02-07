نسخه واحدی برای همه معوقات نباید در کشور پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج ظهر یکشنبه در آیین بهره برداری از ساختمان جدید بازرسی کل کشور با بیان اینکه هم اکنون معوقات بانکی بسیار زیاد و با شرایط مختلف در کشور وجود دارد اظهارداشت: برخی بدهکاران نظام بانکی از ابتدا قصد بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نداشتند که باید با آنها به شدت برخورد کرد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که برخی افراد برای رونق تولید و سرمایه گذاری این وام ها را دریافت کرده اند ولی به خاطر شرایط کشور و افزایش یک شبه قیمت دلار، نتوانسته اند تعهدات خود را انجام دهند و به همین دلیل پرداخت اقساط بانکی به تعویق افتاده است که این امر می تواند با کمک مسئولان مرتفع شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بانک ها نیز می توانند آن دسته از معوقات بانکی را که به دلیل مشکلات اقتصادی کشور به وجود آمده، استمهال کنند تا شرایط بازپرداخت آنها فراهم شود.

سراج ادامه داد: قانون تشکیل سازمان مبارزه با فساد در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود و همزمان با آن در هفته های اخیر، قانون ارتقای سلامت نظام اداری نیز برای ۳.۵ سال دیگر تمدید شد در حالی که در صورت اجرای مناسب این قانون، نیازی به تشکیل سازمان موازی نیست.

وی اضافه کرد: تاسیس سازمان جدید با این شرایط اقتصادی موجود در کشور، جز هزینه تراشی برای کشور و بیت المال نتیجه ای نخواهد داشت.

وی همچنین با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، توطئه های بی شمار دشمنان علیه این نظام مقدس را برشمرد و اظهار کرد: تهییج اراذل و اوباش از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب برای ساقط کردن آن، تحمیل کردن جنگ هشت ساله، تحرکات نظامی منافقان و ترور بیش از ۱۷ هزار نفر توسط آنها، کودتای نوژه و ماجرای طبس بخشی از این توطئه ها بود که با عنایت خداوند و جانفشانی مردم همه آنها خنثی شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با وجود همه توطئه ها در حال حاضر ایران اسلامی یکی از امن ترین کشورهای منطقه به شمار می رود و از نظر اقتصادی نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد.

رئیس منطقه ۵ بازرسی کل کشور نیز در این آیین با اشاره به روند رو به رشد مبارزه با فساد در ایران با توجه به آمارهای بین المللی گفت: فساد اداری و اقتصادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد می کند که از جمله آنها هدر رفت منابع، کاهش احترام به قانون اساسی و ایجاد مشکل برای دولت در راه مبارزه با فقر هستند.

علی کرمی استفاده برخی از سودجویان از تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی را متذکر شد و افزود: ورود افراد اقتصادی نما برای تبلیغ برخی کاندیداها در آینده برای نامزدها مشکل ایجاد خواهد کرد که کاندیداها باید از هم اکنون از این امر جلوگیری کنند.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: یکی از مهمترین اهداف دولت تدبیر و امید، هموار کردن مسیر توسعه و پیشرفت کشور به دور از هرگونه تخلف و فساد اداری است.

قربانعلی سعادت اضافه کرد: سالم سازی محیط اداری و مفسده ستیزی از دوایر دولتی و همچنین اجرای صحیح و دقیق قوانین، همت همه آحاد جامعه را می طلبد و مختص یک بخش یا یک سازمان خاص نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از وجود هماهنگی و همدلی میان بخش اجرایی و قضایی در استان خبر داد و افزود: در استان آذربایجان غربی نسبت به سایر استان ها، بیشترین هماهنگی و همدلی در بین سیستم اجرایی و قضایی وجود دارد و این همدلی و هماهنگی، می تواند زمینه ساز ارتقای شاخص های مختلف توسعه در استان باشد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین به حوادث اخیر هتل تارای مهاباد اشاره و خاطرنشان کرد: در این قضیه، دشمنان نظام، بدنبال فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب و ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی بودند که با هوشیاری مردم و همدلی و هماهنگی دستگاههای اجرایی، امنیتی و قضایی استان، این توطئه ها خنثی شد.

شناسایی و احصاء برخی قوانین مزاحم کسب و کار توسط دولت از دیگر محورهای سخنان استاندار در این مراسم بود.

سعادت در این ارتباط نیز گفت: دولت، برخی قوانین مزاحم کسب و کار را مورد بررسی قرار داده که در هیات دولت در حال جمع بندی است و پس از نهایی شدن، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

جاوید پاشایی مدیرکل بازرسی آذربایجان غربی نیز در این آیین با ارائه گزارشی از روند ساخت ساختمان جدید این اداره کل اظهار کرد: این ساختمان در زمینی به مساحت هزار و ۵۰۰ متر با صرف اعتباری حدود ۳۷ میلیارد ریال در شش طبقه ساخته شده است.

احداث ساختمان سازمان بازرسی کل آذربایجان غربی از سال ۹۰ آغاز شده بود که پس از چهار سال به بهره برداری رسید.