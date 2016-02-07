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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

هفته نوزدهم لیگ برتر؛

کولاک و برف بازی تراکتورسازی و پدیده را متوقف کرد

کولاک و برف بازی تراکتورسازی و پدیده را متوقف کرد

دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی و پدیده در شروع نیمه دوم به دلیل کولاک شدید متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ۲ دقیقه ۳۳ ثانیه از شروع نیمه دوم دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و پدیده مشهد در ورزشگاه یادگار امام (ره) می گذشت باد شدید و متعاقب آن برف و کولاک باعث شد حسین زرگر بازی را متوقف کند.

ابتدا بازیکنان به سمت نیمکت ذخیره ها رفتند و پس از آن بود که توفان شدید باعث شد به سمت رختکن بروند. بعد از گذشت حدود ۳۰ دقیقه و در حالی که بارش برف ادامه دارد بازیکنان به زمین بازگشتند و بازی از دقیقه ۴۸ پی گرفته می شود.

نکته جالب اینک بسیاری از هواداران تراکتورسازی ورزشگاه را ترک کردند.

کد مطلب 3044369

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