زنان ایرانی با حفظ کرامت انسانی در همه عرصه ها حاضر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در گفتمان تحكیم بنیان خانواده و حاكمیت ارزش‌ها، افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان و دختران به خاطر آلودگی محیط‌های اجتماعی و آموزشی به تقوای گریز روی آورده بودند.

وی ادامه داد: در حالی‌كه پیروزی انقلاب این مقوله را در جامعه رواج داد كه زنان می‌توانند تقوای ستیز را در پیش بگیرند و با حفظ كرامت در همه عرصه‌های اجتماعی حضور داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه نگاه غرب به زن نگاه ابزاری است گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنان با حفظ کرامت انسانی حضور فعالی در عرصه های مختلف دارند.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه زنان ثابت کردند از مهارت های بالاتری در شغل معلمی برخوردار هستند، ادامه داد: برای جهان امروز تنها یك راه باقی مانده است و چاره‌ای ندارد جز اینكه با هر دو جنس زن و مرد برخورد انسانی داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه دین اسلام به جهت نگاه با عزت و کرامت به جایگاه زن این معضل را حل کرد، افزود: در دین اسلام و قرآن کریم از زن و مرد به عنوان لازمه بقاء زندگی به طور مشترک یاد شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اولین تظاهرات زنان زنجانی بر علیه رژیم پهلوی در سال ۵۷ افزود: استان زنجان ۲۵ شهید در پیروزی انقلاب و ۳ هزار شهید برای حفظ انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.