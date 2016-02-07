عربستان نگران از دست دادن جایگاه خود در جهان اسلام است

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: چند روزی از ادعای رسانه های غربی و عربی از تصمیم عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه می گذرد. از دید بسیاری از کارشناسان اگر عربستان به این کار دست بزند معادلات خاورمیانه وارد فاز جدیدی شده و احتمال بروز جنگ های خونین در منطقه بیش از گذشته می شود.

«ویلیام روو» سفیر پیشین آمریکا در یمن و عربستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیم ریاض و اعلام آمادگی اعزام نیروی زمینی در صورت حمله زمینی ائتلاف به سوریه گفت: سیاست های عربستان تحت رهبری ملک سلمان و فرزندش محمد تهاجمی تر شده اند. آنها در بعد نظامی تصمیماتی را اتخاذ می کردند که رهبران پیشین عربستان دست به این کارها نمی زدند.

وی افزود: عربستان می گوید که داعش شکست نخورده و در حال گسترش نفوذ خود به خارج از عراق و سوریه است. بنابراین باید در این رابطه تصمیمی اتخاذ شود.

وی در ادامه تصریح کرد: رهبران جدید عربستان چالش اصلی در اجرای برنامه های نظامی خود را فقط احتمال تقابل نظامی با ایران نمی دانند بلکه از دید آنها مشکل اصلی به چالش کشیده شدن رهبری عربستان در جهان اسلام بویژه میان کشورهای سنی است.

سفیر پیشین آمریکا در عربستان و یمن در ادامه تأکید کرد: هر چند که برنامه نظامی آنها در مورد یمن به خوبی پیش نرفته و به اهداف خود نرسیده اما با این وجود آنها قصد استفاده از نیروی نظامی را دارند و دلیل این تصمیم آن است که بشار اسد اکنون با حمایت هایی که دریافت می کند قدرتمندتر از قبل شده است.

ویلیام روو از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۵ کارمند وزارت خارجه آمریکا بوده و در این مدت در ۹ کشور عربی از جمله عربستان، یمن، امارات و سوریه به عنوان سفیر و یا دیپلمات حضور داشته است.

روو هم اکنون از اساتید دانشگاه تافتز است و به تدریس دیپلماسی عمومی در این دانشگاه اشتغال دارد. وی همچنین به عنوان کارشناس ارشد در «موسسه خاورمیانه» واشنگتن نیز حضور دارد.