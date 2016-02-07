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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۴۰

مدیرکل هواشناسی گلستان:

دمای گلستان ۱۶ درجه کاهش می‌یابد

دمای گلستان ۱۶ درجه کاهش می‌یابد

گرگان - مدیرکل هواشناسی استان گلستان از کاهش ۱۶ درجه‌ای دمای هوای استان گلستان خبرداد.

سید محمدرضا رضوی در رابطه با الگوهای جوی استان گلستان طی روزهای آینده به خبرنگار مهر گفت: از عصر روز یکشنبه آسمان تمام نقاط استان ابری شده که در پی آن افزایش شدید باد و در برخی مناطق مواج شدن دریا را پیش بینی می‌کنیم.

رضوی افزود: از یکشنبه شب بارش باران در سطح استان و بارش برف در ارتفاعات آغاز می‌شود و تا بامداد چهارشنبه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در پی بارش باران دمای هوا در کل استان تا ۱۶ درجه کاهش می‌یابد و به سبب این کاهش دما از بامداد سه شنبه علاوه بر ارتفاعات گلستان بارش برف به سایر نقاط استان هم گسترش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: این سامانه بارشی باعث وقوع پدیده یخبندان و مه شده و همچنین ریزش برف باعث اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی می‌شود.

رضوی از خروج این سامانه بارشی بامداد چهارشنبه از استان خبر داد.

کد مطلب 3044385

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