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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۱

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۰۰۰ شهر و ۵۰۰۰ روستا برگزار می‌شود

راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۰۰۰ شهر و ۵۰۰۰ روستا برگزار می‌شود

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای، از اقشار مختلف مردم ایران اسلامی برای حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند و افتخارآفرین انقلاب اسلامی، از ملت استوار و آگاه و انقلابی ایران اسلامی، از تمامی آحاد، اقشار و اصناف مختلف مردم، تشکل‌ها و احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی وفادار به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و آرمان‌های والای حضرت امام خمینی(ره)، دانشجویان و دانشگاهیان، طلاب و روحانیون، بسیجیان و رزمندگان، کارمندان و کارگران، بازاریان و کسبه و اصناف، روستائیان و عشایر و کشاورزان و سایر اقشار مختلف مردم انقلابی ایران اسلامی دعوت کرد تا در مراسم  راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن با حضور آگاهانه، وحدت‌بخش، دشمن‌شکن و عزت‌آفرین خود بار دیگر وحدت و اتحاد ملی، انسجام اسلامی و همبستگی و همدلی و همزبانی ملت و دولت، عشق به ارزش‌های والای الهی انقلاب اسلامی ترسیم کرده و حمایت از خواسته‌ها و حقوق پایمال شده و به حق ملت‌‌های مسلمان را در اقصی نقاط عالم، فریاد زده، و ضمن تجدید بیعت با شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا و مقام معظم رهبری «مدظله العالی»،   دشمنان وحدت و اتحاد ملی را در  طراحی و پیاده‌سازی توطئه شوم اختلاف و تفرقه میان مردم و مسئولان، ناکام و مائوس گذارند.

 ملت شریف ایران با حضور در همایشی بزرگ و به یادمانی، افتخار دیگری از وحدت و اتحاد ملی حول محور ولایت فقیه را رقم خواهد و یاوه‌گویی ها و سخنان سخیف و گزینه های همیشه روی میز امریکا را با  مؤلفه های  منطقی و قدرت نرم و گزینه های روی میز خود یعنی وحدت ملی با  فریاد همیشگی «هیهات منا الذله » و «مرگ بر امریکا و اسراییل» خواهند گفت در مسیر پیشرفت و رشد  و تعالی هیچ گاه خسته نشده و همیشه آماده رزم در عرصه های مختلف جهادی و جبه های جنگ نرم دشمن و مقاومت اقتصادی با همدلی و همزبانی  دولت و ملت هستند.

حال و هوای متفاوت دهـۀ فـجـر امسال که بدلیل ایستادگی جانانه و مقاومت ملت بزرگ ایران در مقابل زیاده خواهی های استکبار جهانی به عنوان الگویی کارآمد، عملیاتی و موفق در سطح  منطقه جهان شناخته شده است، به عنوان خاری در چشم سران استکبار جهانی و امریکای جهانخوار است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجرانقلاب اسلامی، بار دیگر از امت همیشه در صحنه و بیدار ایران، همه گروه‌ها، جریان‌ها، احزاب سیاسی و همۀ آحاد، اقشار و اصناف مردم شریف، وفادار و انقلابی با تمامی سلایق و گرایش‌‌هایی سیاسی می‌خواهد تا با حضور حماسی، آگاهانه، پرشور و انقلابی خود در صفوفی متحد و یکپارچه در مسیرهای راهپیمایی در بیش از ۱۰۰۰ شهر و شهرستان و بیش از ۵۰۰۰ روستای کشور، سراسر ایران را صحنه باشکوه " حضور حماسی ملی" سازند.

مردم غیور تهران نیز از ساعت ۹ صبح، از ۱۰ مسیر اعلامی، به سوی میدان آزادی حرکت خواهند کرد. "خانواده بزرگ ایران اسلامی" با حضورگسترده و انقلابی خود، ضمن حمایت از رویش جوانه‌های قیام ملت های مسلمان و آزاده، پاسخ مناسبی برای ابرقدرت ها داشته  و بار دیگر با نمایش وحدت ملی خود، در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن، دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را رسوا و مایوس خواهند کرد.

کد مطلب 3044388

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