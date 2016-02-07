به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند و افتخارآفرین انقلاب اسلامی، از ملت استوار و آگاه و انقلابی ایران اسلامی، از تمامی آحاد، اقشار و اصناف مختلف مردم، تشکل‌ها و احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی وفادار به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و آرمان‌های والای حضرت امام خمینی(ره)، دانشجویان و دانشگاهیان، طلاب و روحانیون، بسیجیان و رزمندگان، کارمندان و کارگران، بازاریان و کسبه و اصناف، روستائیان و عشایر و کشاورزان و سایر اقشار مختلف مردم انقلابی ایران اسلامی دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن با حضور آگاهانه، وحدت‌بخش، دشمن‌شکن و عزت‌آفرین خود بار دیگر وحدت و اتحاد ملی، انسجام اسلامی و همبستگی و همدلی و همزبانی ملت و دولت، عشق به ارزش‌های والای الهی انقلاب اسلامی ترسیم کرده و حمایت از خواسته‌ها و حقوق پایمال شده و به حق ملت‌‌های مسلمان را در اقصی نقاط عالم، فریاد زده، و ضمن تجدید بیعت با شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا و مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، دشمنان وحدت و اتحاد ملی را در طراحی و پیاده‌سازی توطئه شوم اختلاف و تفرقه میان مردم و مسئولان، ناکام و مائوس گذارند.

ملت شریف ایران با حضور در همایشی بزرگ و به یادمانی، افتخار دیگری از وحدت و اتحاد ملی حول محور ولایت فقیه را رقم خواهد و یاوه‌گویی ها و سخنان سخیف و گزینه های همیشه روی میز امریکا را با مؤلفه های منطقی و قدرت نرم و گزینه های روی میز خود یعنی وحدت ملی با فریاد همیشگی «هیهات منا الذله » و «مرگ بر امریکا و اسراییل» خواهند گفت در مسیر پیشرفت و رشد و تعالی هیچ گاه خسته نشده و همیشه آماده رزم در عرصه های مختلف جهادی و جبه های جنگ نرم دشمن و مقاومت اقتصادی با همدلی و همزبانی دولت و ملت هستند.

حال و هوای متفاوت دهـۀ فـجـر امسال که بدلیل ایستادگی جانانه و مقاومت ملت بزرگ ایران در مقابل زیاده خواهی های استکبار جهانی به عنوان الگویی کارآمد، عملیاتی و موفق در سطح منطقه جهان شناخته شده است، به عنوان خاری در چشم سران استکبار جهانی و امریکای جهانخوار است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجرانقلاب اسلامی، بار دیگر از امت همیشه در صحنه و بیدار ایران، همه گروه‌ها، جریان‌ها، احزاب سیاسی و همۀ آحاد، اقشار و اصناف مردم شریف، وفادار و انقلابی با تمامی سلایق و گرایش‌‌هایی سیاسی می‌خواهد تا با حضور حماسی، آگاهانه، پرشور و انقلابی خود در صفوفی متحد و یکپارچه در مسیرهای راهپیمایی در بیش از ۱۰۰۰ شهر و شهرستان و بیش از ۵۰۰۰ روستای کشور، سراسر ایران را صحنه باشکوه " حضور حماسی ملی" سازند.

مردم غیور تهران نیز از ساعت ۹ صبح، از ۱۰ مسیر اعلامی، به سوی میدان آزادی حرکت خواهند کرد. "خانواده بزرگ ایران اسلامی" با حضورگسترده و انقلابی خود، ضمن حمایت از رویش جوانه‌های قیام ملت های مسلمان و آزاده، پاسخ مناسبی برای ابرقدرت ها داشته و بار دیگر با نمایش وحدت ملی خود، در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن، دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را رسوا و مایوس خواهند کرد.