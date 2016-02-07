اقتصاد تعاونی باید در اصفهان پیاده سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی قادری ظهر یکشنبه در همایش تخصصی «اقتصاد مقاومتی با تأکید بر فضای پسابرجام» اظهار داشت: سهم بری عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده که سبب می‌شود فاصله فقیر و غنی، برداشته و سود به صورت عادلانه توزیع شود در اقتصاد مقاومتی مطرح شده که برای اجرایی‌شدن آن باید تلاش کرد.

وی بیان داشت: منطقی‌ کردن سهم مزد یا سهم نیروی کار در قیمت تمام شده از مهمترین عوامل اقتصاد مقاومتی است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: امروز هم کارفرما ناراضی است و هم کارگر که برای حل این مشکل باید در حوزه اقتصاد مقاومتی توجه ویژه شود.

وی اعلام کرد: هزینه مبادله در کشور ما بیشتر از کشورهای همتراز است، بنابراین توازن بین مزد و تولید که در سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته باید در برنامه‌های اقتصادی ایران اصلاح شود تا سهم مزد کارگر افزایش یابد.

قادری بیان کرد: اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای تولیدی برای افزایش بهره‌وری می‌تواند نتیجه بسیار مطلوبی داشته باشد علاوه بر این تدوین مدل جدید نظام جبران خدمت، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی و اصلاح فرآیندها نیز از مواردی است که باید به صورت ویژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی به آن‌ها پرداخت.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی براساس تأکیدات رهبر انقلاب باید برای مردمی‌کردن اقتصاد بکوشیم، اظهار داشت: یکی از عرصه‌های تجلی و بروز اقتصاد مقاومتی بخش تعاون است که با نگاه قرآنی در مجموعه وزارت کار و ادارات کل استان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه منطقی‌کردن سهم مزد یا سهم نیروی کار در قیمت تمام شده از مهمترین عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: لازم است در این برنامه سهم بَری عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده محقق شود.