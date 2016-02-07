مهندس برجسته کشور بیستمین مدیر قدرتمند پتروشیمی جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، بر اساس گزارش سازمان ICIS که پتروشیمی جهان را رصد می کند، نام مهندس محمدحسن پیوندی اولین مهندس برجسته کشور، منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در رشته مهندسی شیمی و پتروشیمی، در بین ۴۰ مدیر قدرتمند پتروشیمی جهان و در رتبه بیستم قرار گرفت.

محمدحسن پیوندی، در اولین دوره انتخاب مهندسان برجسته کشور توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ نیز به عنوان مهندس برجسته کشور در رشته مهندسی شیمی و پتروشیمی انتخاب شده بود.

وی اکنون معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و عضو شورای اتاق فکر مهندسان برجسته منتخب فرهنگستان علوم است.