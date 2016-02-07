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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۹

حکم جدید وزیر کار در اتاق تعاون ایران

حکم جدید وزیر کار در اتاق تعاون ایران

وزیر کار در حکمی، علیرضا محمودی را به عنوان عضو هیات بازرسی اتاق تعاون ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکم علیرضا محمودی به عنوان عضو هیات بازرسی اتاق تعاون ایران خطاب به این اتاق آورده است: در اجرای ماده ۶۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن موضوع تعیین یک نفر از اعضای هیئت بازرسی از سوی این وزارتخانه، ضمن تشکر از حضور جان محمد عزیزی، بدین وسیله علیرضا محمودی به عنوان عضو هیئت بازرسی آن اتاق معرفی می‌شود.

کد مطلب 3044396

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