سئوالات و کلید آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز دانشیان با اعلام این خبر افزود: برای نخستین بار قبل از برگزاری آزمون EPT بهمن ماه دانشگاه آزاد اسلامی منابع و بودجه بندی سئوالات آزمون بر روی سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی English.iau.ac.ir قرار گرفت.

وی افزود: از ساعت ۱۷ امروز یکشنبه ۱۸ بهمن ماه کلید و سئوالات این آزمون نیز از طریق سامانه یاد شده در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

دانشیان افزود: داوطلبان دوره بهمن ماه آزمون EPT می توانند با مراجعه به سامانه فوق نسبت به مشاهده سئوالات و کلید آزمون مذکور اقدام کنند. همچنین داوطلبان در صورت اعتراض به سوال یا کلید این آزمون می توانند حداکثر تا ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۰ بهمن ماه صرفاً از طریق همین سامانه نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با تاکید بر عدم امکان دریافت اعتراضات مکتوب خاطرنشان کرد: پس از پایان مهلت فوق هیچگونه اعتراض در خصوص این آزمون پذیرفته نخواهد شد.

وی یادآور شد: آزمون EPT به صورت ماهانه در حوزه های تهران ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، شیراز و اهواز به صورت همزمان برگزار و ثبت نام داوطلبان برای این آزمون از طریق سامانه مذکور انجام می پذیرد.

دانشیان گفت: نتایج آزمون در هر دوره نیز از طریق سامانه English.iau.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد.