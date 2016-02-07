روایتی از ۴ سال محاصره نبل و الزهرا/ تقدیم بیش از هزار شهید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل ۴ سال مقاومت ساکنان شهرهای نبل و الزهرا عصر امروز و با حضور علی جعفر یکی از ساکنان این مناطق و امجد الشیخ یکی از ساکنین شهرهای الفوعه و کفریا در تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم علی جعفر با تاکید بر اینکه نبل و الزهرا دو شهر جدا و به هم چسبیده هستند، اظهار داشت: جمعیت این شهرها نزدیک به ۶۰ هزار نفر است و از چهار سال پیش تاکنون شهر ما محاصره شده است؛ اما مردم ما استقامت کردند.

وی با بیان اینکه خانه ای در این دو شهر وجود ندارد که شهیدی تقدیم نکرده باشند، ادامه داد: بیش از هزار شهید در این ۴ سال تقدیم کرده ایم و یکی از برادرانم شهید شده و برادر دیگرم مجروح است.

علی جعفر با اشاره به اینکه مردم این دو شهر در زمان محاصره به حدی رسیدند که چمن را می خوردند، تصریح کرد: اخیرا اتفاق خوبی افتاد و با باز شدن یک راه، محاصره شکست.

وی افزود: این راهی که باز شد راه نظامی است و افراد عادی نمی توانند در آن تردد کنند. هنوز این مسیر برای تردد مردم خطرناک است ولی می توان این راه را بزرگتر کرد.

علی جعفر خاطرنشان کرد: محاصره در ابتدا خیلی شدید بود اما با گفتگویی که ایران با کردهای این مناطق کرد توانست راهی باز کند و دارو و غذا به ما برساند.

وی با بیان اینکه در زمان شکست محاصره، حاج قاسم سلیمانی در نبل بود و تاکیدکرد می خواهیم این منطقه را گسترش بدهیم، افزود: در این چند سال تاکنون ۴۰ زن ناپدید شده اند؛ این زنان می خواستند از طریق شهرهای کردنشین به سمت دمشق بروند.

در ادامه این مراسم امجد الشیخ یکی از ساکنان شهرهای الفوعه و کفریا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به شیعیان سوریه کمک می کند و پشتیبان اول آنها در محور مقاومت است.

وی با بیان اینکه الفوعه و کفریا دو شهری جدا هستند، افزود: این شهرها ۵۵ کیلومتر با حلب فاصله دارند. فوعه و کفریا تاکنون بیش از ۱۷۰۰ شهید داده اند اما هیچگاه شکست نخورده اند و تا پیروزی، مقاومت می کنند.

امجد الشیخ افزود: ۷۰ درصد این دو شهر در مرحله اول محاصره بود اما از یک سال پیش تاکنون محاصره کامل بود. در این شرایط وسایل زندگی وارد نمی شد و محاصره این دو شهر هنوز کامل شکسته نشده است.