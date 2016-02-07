پوشش امدادی۱۶روستا با افتتاح پایگاه امداد و نجات کرکوند فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چرخ‌ساز ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پایگاه امداد و نجات بین‌شهری کرکوند اظهار داشت: افتتاح این پایگاه حاصل یک کار خیر و هماهنگی بین خیران و هلال احمر و تحقق شعار مقام معظم رهبری برای سال همدلی و همزبانی است.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ما حوادث غیر مترقبه است، بیان داشت: جمعیت هلال احمر وظیفه امداد و نجات در حوادث را بر عهده دارد و در حوادث جاده‌ای و ترافیکی‌، معین دستگاه‌های دیگر است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر تصریح کرد: بدنبال افتتاح پایگاه امداد و نجات بین شهری کرکوند ضمن اینکه ۱۶ روستا پوشش امدادی دریافت می‌کنند همچنین کارخانه فولاد مبارکه و راه‌های مواصلاتی منطقه نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند که این بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی و پیشگیری در برابر حوادث و سوانح گفت: آموزش یکی از اجزاء مهم آمادگی و پیشگیری به شمار می‌رود و جایگاه و نقش مربیان امداد و نجات در این زمینه از اهمیت والایی برخوردار است.

چرخ‌ساز تاکید کرد: افزایش تاب آوری جوامع در برابر سوانح، دستاورد آموزش‌هایی است که مربیان امداد و نجات نقش موثر و مهمی در شکل گیری و تقویت آن دارند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اظهار داشت: این افزایش تاب آوری در برابر حوادث و سوانح از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار سازمان امداد و نجات قرار گرفته و این مهم محقق نخواهد شد مگر با تلاش مربیان و فعالیت‌هایی که در سطح استان‌ها انجام می‌گیرد.

وی اعلام کرد: مربیان امداد و نجات باید دستاوردهای برنامه‌هایی از این دست را در استان‌های خود منعکس و این را به دیگران منتقل کنند که این امر می‌تواند دستاوردها و نتایج بسیاری برای مردم در زمان حوادث داشته باشد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: مربی وظیفه سنگینی در تبیین جایگاه مدیریت بحران و اهمیت حوادث برای تمامی مردم دارد، مردمی که یا مسئولان امروزاند یا مسئولان فردای جامعه و مشکل امروز جامعه ما، عدم درک صحیح مسئولان از حوادث و سوانح است که وظیفه سنگین مربیان در این زمینه، تبیین این جایگاه و اهمیت است.