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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۵۸

فرماندار شیراز:

کاندیداهای شیراز ۴ روز برای تغییر حوزه انتخابیه زمان دارند

کاندیداهای شیراز ۴ روز برای تغییر حوزه انتخابیه زمان دارند

شیراز - رئيس ستاد انتخابات شهرستان شيراز گفت: نامزدهای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس قانون تا ۲۱ بهمن ماه برای تغيير حوزه انتخابيه فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شیراز، حيدر عاليشوندی، افزود: براساس قانون هر كانديدايی كه قصد تغيير حوزه انتخابيه خود را دارد، بايد تا ۱۵ روز قبل از زمان اخذ رای، اقدام قانونی را انجام دهد.

وی افزود: داوطلبان تاييد صلاحيت شده تنها براي يك‌بار و در مرحله اول انتخابات می‌توانند حوزه انتخابيه خود را با مراجعه به ستاد انتخابات و ارائه درخواست كتبی، تغيير دهند.

فرماندار شيراز يادآور شد: تاكنون ۲ نفر از داوطلبان درخواست‌های خود را برای انتقال به حوزه‌های انتخابيه شهرستان‌های مرودشت و كازرون به ستاد انتخابات شيراز ارائه داده‌اند.

وی با اشاره به قوانين مصرح در اين خصوص، گفت: داوطلبان مشمول تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای ‌اسلامی مصوب هفتم آذر ۷۸ پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید‌ صلاحیت آنان می‌توانند ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود ‌اقدام كنند.

عاليشوندی یادآور شد: در تبصره دوم نيز بيان شده كه داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز‌ درمواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده نیاز به بررسی‌ مجدد صلاحیت آنها نيست.

کد مطلب 3044411

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