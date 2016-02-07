کاندیداهای شیراز ۴ روز برای تغییر حوزه انتخابیه زمان دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شیراز، حيدر عاليشوندی، افزود: براساس قانون هر كانديدايی كه قصد تغيير حوزه انتخابيه خود را دارد، بايد تا ۱۵ روز قبل از زمان اخذ رای، اقدام قانونی را انجام دهد.
وی افزود: داوطلبان تاييد صلاحيت شده تنها براي يكبار و در مرحله اول انتخابات میتوانند حوزه انتخابيه خود را با مراجعه به ستاد انتخابات و ارائه درخواست كتبی، تغيير دهند.
فرماندار شيراز يادآور شد: تاكنون ۲ نفر از داوطلبان درخواستهای خود را برای انتقال به حوزههای انتخابيه شهرستانهای مرودشت و كازرون به ستاد انتخابات شيراز ارائه دادهاند.
وی با اشاره به قوانين مصرح در اين خصوص، گفت: داوطلبان مشمول تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر ۷۸ پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید صلاحیت آنان میتوانند ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام كنند.
عاليشوندی یادآور شد: در تبصره دوم نيز بيان شده كه داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبتنام مجدد نداشته و به جز درمواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نيست.
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